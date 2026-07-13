Slušaj vest

Onlajn prodaja počinje danas u 10.00, putem Ticketline platforme na adresi www.ticketline.rs. "Primarni oblik sezonske ulaznice u sezoni 2026/27. biće digitalna ulaznica, koja omogućava jednostavniju kupovinu, čuvanje i korišćenje prilikom ulaska na stadion. Nakon kupovine ulaznica je dostupna na wallet-u vašeg mobilnog telefona", naveo je Partizan u saopštenju.

Kako se dodaje, navijači koji se odluče za fizičku karticu moći će da je preuzmu isključivo na prodajnom mestu Ticketline-a na severnoj strani stadiona Partizan.

Partizan je naveo da će termin početka prodaje, preuzimanje i distribucija fizičkih sezonskih kartica biti naknadno objavljen.

Sezonske ulaznice važiće za sve utakmice evropskih takmičenja, sve utakmice Super lige Srbije i sve mečeve Kupa Srbije koje Partizan bude igrao kao domaćin.

1/10 Vidi galeriju FK Partizan pripreme 2026. Foto: Www.partizan.rs

Cena sezonskih ulaznica za južnu tribinu iznosi 4.000 dinara, za istok 9.000, za zapad 11.000, dok je za ložu na zapadu potrebno je izdvojiti 120.000 dinara.

Pravo na popust od 20 odsto ostvaruju vlasnici sezonskih ulaznica za sezonu 2025/26, studenti uz važeći indeks, kao i vojna lica uz dokument kojim se potvrđuje njihov status.

Popust se primenjuje na sezonske ulaznice za tribine Istok i Zapad. Loža istok nije obuhvaćena sezonskom prodajom i dostupna je isključivo kroz kupovinu pojedinačnih ulaznica za određenu utakmicu, naveo je Partizan.

Crno-beli će prvu takmičarsku utakmicu na domaćem terenu igrati 23. jula, u okviru kvalifikacija za Ligu konferencije.