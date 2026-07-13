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Crveno-beli su pripremni period završili porazom u Sankt Peterburgu od Zenita rezultatom 3:1, a uskoro ih očekuje drugo kolo kvalifikacija za najbolje evropsko klupsko takmičenje.

Nair Tiknizjan se osvrnuo na utakmicu protiv Zenita.

"S obzirom na to da je ovo moj rodni grad, uvek sam srećan kada se vratim. Naravno, da je rezultat bio malo bolji, čitavo iskustvo bi bilo mnogo prijatnije. Najvažnije je što sam imao priliku da vidim svoju porodicu i igram na fantastičnom stadionu protiv dobrog tima", rekao je Tiknizjan.

1/9 Vidi galeriju Nair Tiknizjan Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

Veruje levi bek da Crvena zvezda može da dođe do grupne faze elitnog evropskog takmičenja.

"Jasno je da je pred nama još mnogo posla. Predstoje nam kvalifikacije za Ligu šampiona. Uradićemo sve da budemo uspešni u njima. Uz božiju volju, uspećemo".

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