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Petar Ratkov je u Lacio stigao tokom zimskog prelaznog roka iz Salcburga, ali u dosadašnjem delu boravka u Rimu nije imao značajniju minutažu. Za prvi tim odigrao je osam utakmica i na terenu proveo ukupno 228 minuta.

Govoreći o planovima za prelazni rok, Gatuzo je istakao da će status srpskog napadača biti jedna od važnih tema pre donošenja odluke o eventualnom dovođenju pojačanja u ofanzivi.

"Potreban nam je još jedan centralni defanzivac, a i prvo moramo da pogledamo kakva je situacija sa Ratkovom u napadu. On je u prethodnom periodu imao neke poteškoće. Centralni defanzivac je prioritet, a uz to moramo da uradimo još nekoliko stvari o kojima nema potrebe sada da diskutujemo. Mislim da bi time pokazali manjak poštovanja prema momcima koji su već deo tima. Vršimo procene, ali solidna osnova tima je tu. U veznom redu imamo neke dobre fudbalere, imamo dosta bekova. Videćemo šta još možemo da uradimo", rekao je Gatuzo.

1/6 Vidi galeriju Petar Ratkov Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Printskrin/Instagram, Printskrin/jutjub

Lacio u ponedeljak počinje pripreme za novu sezonu, nakon što je prethodno prvenstvo završio na devetom mestu u Seriji A i ostao bez plasmana u evropska takmičenja.

Novi trener rimskog kluba pozvao je ekipu da se fokusira na rad uprkos kritikama koje prate tim.

"Moramo malo da se izolujemo. Svesni smo da okruženje trenutno nije idealno. Moji igrači će probati da promene mišljenje navijača. Biće teško, ali duh nikada ne sme da nam nedostaje", poručio je Gatuzo.

Lacio će novu sezonu u Seriji A otvoriti 24. avgusta gostovanjem Bolonji.

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