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Na svojoj prvoj konferenciji za medije otkako je imenovan za naslednika Arnea Slota na Enfildu, bivši šef stručnog štaba Bornmuta jasno je stavio do znanja da Žeremi Žake i Viktor Munjos neće biti jedina pojačanja za novu sezonu.

"Očigledno je da smo već potpisali dvojicu igrača, ali potrebno nam je još fudbalera. Svesni smo toga. Klub radi na tome. Ja, kao trener, sebično želim da igrači budu ovde od prvog dana priprema, ali znamo da fudbal ne funkcioniše tako. Klub naporno radi kako bi realizovao te transfere", rekao je Iraola, prenosi "Skaj sport".

Iraola stiže sa velikom reputacijom nakon što je prošle sezone odveo Bornmut do šestog mesta u Premijer ligi, samo jednu poziciju ispod Liverpula. Ipak, moraće da se prilagodi novim zahtevima, s obzirom na to da je Bornmut prošle sezone odigrao samo 40 utakmica u svim takmičenjima.

"To je veliki izazov za mene. Velika promena. Ovde većinom nedelja nećemo imati 'čistu' sedmicu bez utakmica, igraćemo sredom ili četvrtkom, ali to je sjajna prilika. To je šansa da koristimo više igrača. Nemoguće je izneti ovakvu sezonu sa 15 fudbalera. Potreban vam je tim", rekao je Iraola.

Iraola će morati da započne sezonu bez povređenog Uga Ekitikea, jedinog igrača Liverpula koji je prošle sezone postigao dvocifren broj golova u Premijer ligi. Mohamed Salah, najbolji strelac kluba u istoriji ovog takmičenja, napustio je klub.

1/4 Vidi galeriju Mohamed Salah - povreda na meču Liverpul - Kristal Palas Foto: Paul Greenwood / Shutterstock Editorial / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, News Images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Moramo da prihvatimo trenutno tešku situaciju. Otišlo je mnogo iskusnih igrača, veoma važnih igrača. Takođe, neki od ključnih fudbalera su povređeni", rekao je on.

"Ekitike, Bredli i Leoni su povređeni. Kada je reč o unapređenju tima, moramo razmišljati o zamenama za važne igrače koji su donosili ozbiljne brojke, kao i za one koji će odsustvovati duže vreme. Obožavam svu trojicu pomenutih igrača. Oni jesu dugoročna rešenja, ali sada moramo da pronađemo rešenje", dodao je trener Liverpula.

Jedna stvar u vezi koje je Iraola bio izričit tokom svoje prve konferencije kao trener Liverpula jeste da će raditi stvari na svoj način, forsirajući agresivan stil fudbala zbog kojeg je i angažovan.

"Trudiću se da budem isti onaj trener koji sam bio. Svestan sam da ću praviti greške i govoriti stvari koje ne bih trebalo. Morate biti svoji, a ja ću pokušati da to ostanem", naveo je on.

Iraola je imao poruku i za navijače Liverpula.

"Voleo bih da im pružim tim na koji mogu da budu ponosni. Fudbal, a posebno u Liverpulu, predstavlja povezivanje sa ljudima. Bio sam na suprotnoj strani na Enfildu, možete bukvalno da osetite stadion. Voleo bih da to imamo na svakoj utakmici koju igramo, ali to mora da krene od nas na terenu", rekao je Iraola.

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