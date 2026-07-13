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Laporta je o ovom transferu govorio u nedelju nakon što je doputovao u Dalas kako bi pratio polufinalnu utakmicu Svetskog prvenstva između Španije i Francuske koja se igra u utorak.

Transfer još nije zvanično objavljen, ali je predsednik Barselone rekao novinarima da je dogovor postignut. On nije izneo finansijske niti bilo koje druge detalje o ovom sporazumu.

Ovaj 24-godišnji fudbaler je u nedelju propustio predsezonske preglede Dortmundu, a nemački klub je saopštio da je igrač uključen u pregovore oko transfera.

"Veoma smo uzbuđeni zbog Adejemija. Sviđa nam se već neko vreme. Opasan je i brz", rekao je Laporta.

Predsednički izbori u Barseloni - Đoan Laporta Foto: JOSEP LAGO / AFP / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Adejemi je igrao za Nemačku u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ali nije ušao u konačan sastav tima za Mundijal.

Iza sebe ima promenljivu sezonu sa Dortmundom, a prošle godine je privukao pažnju medija kada se žalio nakon što je zamenjen tokom jedne utakmice.

Adejemi bi bio najnovije pojačanje u napadu Barselone koji predvodi Lamin Jamal. Klub je takođe nedavno potpisao engleskog napadača Entonija Gordona nakon odlaska Roberta Levandovskog.

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Ines Garsija, devojka Lamina Jamala Izvor: instagram/ineesgaarcia