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Lokalna policija je u ponedeljak saopštila da sprovodi detaljnu istragu nakon što je pronađeno beživotno telo u ulici u kojoj je Diperink živeo. Iako nadležni organi još uvek nisu javno potvrdili identitet preminulog, izvori bliski Savezu otkrili su medijima da je reč o poznatom arbitru.

Diperink je godinama bio jedno od prepoznatljivijih lica u tamošnjem profesionalnom fudbalu. Na centru u elitnoj Erediviziji debitovao je 2017. godine, da bi se kasnije profilisao kao vrhunski video asistent sudija (VAR) na međunarodnoj sceni. Prošlog leta bio je deo sudijskog tima na Evropskom prvenstvu 2024. godine, gde je obavljao VAR dužnosti na nekoliko utakmica.

1/8 Vidi galeriju Rob Diperink Foto: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, njegovu karijeru u poslednje vreme obeležio je ozbiljan skandal i prekid saradnje sa Međunarodnom fudbalskom federacijom (FIFA). Iako je bio viđen kao siguran putnik na aktuelno Svetsko prvenstvo 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi, FIFA ga je precrtala sa liste nakon skandala u Londonu u aprilu ove godine.

Diperink je tada bio priveden pod sumnjom za seksualno nedolično ponašanje prema maloletnom licu, ali je britanska policija ubrzo zatvorila slučaj usled nedostatka dokaza. Uprkos tome što je istraga obustavljena, krovna svetska fudbalska organizacija ostala je dosledna svojoj odluci i nije ga vratila na spisak arbitara za tekući Mundijal.

- Odlaskom Roba, sudijska zajednica gubi cenjenog arbitra sa velikim međunarodnim iskustvom, ali pre svega gubimo sjajnog kolegu. Naše misli su uz njegovu porodicu, prijatelje i sve koji su mu bili bliski - stoji u saopštenju holandskog Saveza.