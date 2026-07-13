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Fudbalski savez Srbije, tačnije njegov Izvršni odbor, izabrao je na današnjoj onlajn sednici novog predsednika sudijske komisije.

1/5 Vidi galeriju Frank de Bleker Foto: YORICK JANSENS / AFP / Profimedia, JASPER JACOBS / AFP / Profimedia, KRISTOF VAN ACCOM / AFP / Profimedia

Pobedio Tanovića na glasanju

Umesto Domenika Mesine, koji je na toj funkciji proveo godinu dana, suđenjem će predsedavati Frank de Bleker.

U igri je bio i domaći kadar Dragomir Tanović, ali je glasovima većine, izabran Belgijanac.

Što se sudijskih lista tiče, osloniće se na one koje je ostavio Domeniko Mesina, uz minimalne izmene.

Nova sezona u Superligi počinje u petak utakmicama Crvena zvezda - Mačva i Železničar - Radnički Niš.

Treća generacija sudija u porodici

De Bleker je rođen 1. jula 1966. godine u Udernadeu, njegov otac Rene, kao i deda, bili su prvoligaški fudbalski arbitri u Belgiji. Praktično je odrastao uz suđenje, pa je često znao da kaže da mu je to bilo "porodično zanimanje". Sudijsku karijeru započeo je još 1984. godine, dok je FIFA sudija postao 1998. Delio je pravdu na Svetskom prvenstvu 2006. i 2010. godine, Evropskom prvenstvu 2008. godine, više od 45 utakmica Lige šampiona, uključujući polufinala.

Godine 2009. proglašen je za trećeg najboljeg sudiju na svetu prema IFFHS-u, što je najveći međunarodni uspeh jednog belgijskog arbitra. U Belgiji je čak sedam puta proglašavan za sudiju godine.

Ljubiteljima fudbala u Srbiji poznat je i kao glavni sudija na utakmici Slovenija - Srbija u kvalifikacijama za EURO 2012. Srbija je porazom 1:0 izgubila sve šanse da se nađe u baražu.

Kontroverze tokom karijere

Njegovu karijeru su obeležile i neke kontroverze, poput utakmice Barselona - Inter (2010.), kada je isključio Tijaga Motu zbog kontakta sa Serhiom Busketsom, a njegovo teatralno reagovanje postalo je jedan od najpoznatijih snimaka u istoriji Lige šampiona.

Takođe je na meču Barselona - Real Madrid (2011.) poništio je gol Gonzala Iguaina, zbog prekršaja Kristijana Ronalda nad Havijerom Maskeranom. U Madridu je ta odluka izazvala ogromne proteste i smatra se jednom od najkontroverznijih u eri Žozea Murinja.

Imao je i ozbiljne probleme zbog suđenja, kada je na burnom belgijskom derbiju Briža i Anderlehta (2002.) pokazao tri crvena i osam žutih kartona, huligani su kamenovali njegovu kuću, a policija mu je kasnije obezbeđivala istu kada je ponovo sudio veliki derbi.

Posle završetka karijere radio je kao savetnik FIFA, postao instruktor i mentor belgijskih sudija, obavljao funkciju zamenika tehničkog direktora FS Belgije, gde analizira sporne VAR situacije i učestvuje u edukaciji arbitara.