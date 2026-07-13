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1/6 Vidi galeriju Hrvatska eliminisana sa Svetskog prvenstva Foto: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia, Profimedia, Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Hrvatsku je prethodno predvodio od 2006. do 2012. godine.

Jedno od najvažnijih pitanja na početku njegovog novog mandata jeste budućnost 40-godišnjeg Modrića, za kojeg Bilić ne krije da bi voleo da nastavi reprezentativnu karijeru.

"Moj prvi korak je da oformim stručni štab, ostalo je još nekoliko detalja. Drugi je razgovor sa igračima, a pre svega sa Lukom Modrićem. Svi znamo ko je Luka i šta predstavlja na svetskom nivou. Odluka je apsolutno njegova. Toliko znači fudbalu, toliko znači reprezentaciji. Svetsko prvenstvo nije isto kada je Luka na njemu i kada nije. A za reprezentaciju je mnogo više od najboljeg igrača", rekao je Bilić.

Novi selektor otkrio je da je sa kapitenom već razgovarao o mogućem završetku reprezentativne karijere, ali da će konačna odluka biti doneta tek posle njihovog novog sastanka.

"Pričao sam sa njim i pre nekoliko meseci, kao i prošle godine. Uvek je tema bila da li je ovo poslednji ciklus. To je jedna od prvih stvari koje ću uraditi. Apsolutno bih voleo da nastavi, ali odluka je potpuno njegova", poručio je Bilić na predstavljanju.

Modrić je više od dve decenije jedan od simbola hrvatske reprezentacije, a odluka o njegovoj budućnosti biće posebno važna pred početak novog ciklusa i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine.