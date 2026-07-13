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Bosanskohercegovački fudbaler Damjan Krajišnik novi je igrač Radničkog iz Niša, saopštio je danas taj superligaš.

Ovaj 29-godišnji vezni fudbaler u ekipu iz Niša dolazi iz kazahstanskog Kizližara.

1/5 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Krajišnik, koji je prošao mlađe kategorije Partizana, u karijeri je nastupao za bosanskohercegovačke klubove Podrinje Janja, Zvijezda 09 i Radnik iz Bijeljine, kao i za ekipe iz Super lige Srbije poput lučanske Mladosti, Metalca iz Gornjeg Milanovca, Radničkog iz Kragujevca i Železničara iz Pančeva.

"Nije mi strana srpska liga, nisam ni ja njoj. Čim sam raskinuo ugovor sa prethodnim timom stigao je poziv iz Niša, pitali su me da li sam zaiteresovan da dođem u Radnički. Bilo je i ranije, u nekoliko navrata, kontakta sa niškim klubom. Tada nije realizovano, sada se stvorila šansa i brzo smo se dogovorili. Niš je fudbalski grad, poznat na našoj domaćoj sceni i znam kompletnu njegovu istoriju. Znam da je Radnički jedan od najvećih klubova u Srbiji i jednostavno zadovoljstvo mi je da budem ovde i potrudiću se da pomognem koliko god mogu", rekao je Krajišnik, preneo je klupski sajt.

Krajišnik je poslednji nastup u Super ligi Srbije imao pre tri godine u dresu kluba iz Pančeva.

"Sada mi sve izgleda nekako novo, ozbiljnije. Infrastrukturno je situacija bolja, tereni su bolji, a i igra se brži fudbal. Dodatna ozbiljnost došla je sa skraćivanjem lige. Čak i u svetu pričaju kako je dosta organizovanija, ozbiljnija i zahtevna liga", zaključio je Krajišnik.