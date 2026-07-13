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Brazilski fudbaler Andrej Santos novi je igrač Mančester junajteda, saopštio je engleski klub.

Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

 Santos ima 22 godine i igra u veznom redu, a poslednje tri godine proveo je kao član Čelsija, koji ga je slao na pozajmice u Vasko da Gamu, Notingem Forest i Strazbur.

Prošle sezone za Čelsi je odigrao 43 utakmice, zabeleživši najveći broj dodavanja.

Sa londonskim klubom je prošle godine osvojio i prvo prošireno izdanje Svetskog klupskog prvenstva.

Santos je sa Junajtedom potpisao petogodišnji ugovor, uz mogućnost produženja saradnje za još jednu godinu.

"Kao vezni igrač jako sam uzbuđen što ću imati priliku da učim od Majkla Kerika (trener), on je savršen trener koji će mi pomoći da napravim sledeći korak u karijeri i ostvarim svoje snove. Svi su mi pričali o ambicijama kluba i neverovatnom okruženju koje je ovde stvoreno. Znam koliko je ekipa jaka i jedva čekam da se zajedno borimo za najveće trofeje", rekao je Santos, kapiten selekcije Brazila do 23 godine.

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