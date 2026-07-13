Santos ima 22 godine i igra u veznom redu, a poslednje tri godine proveo je kao član Čelsija, koji ga je slao na pozajmice u Vasko da Gamu, Notingem Forest i Strazbur.

"Kao vezni igrač jako sam uzbuđen što ću imati priliku da učim od Majkla Kerika (trener), on je savršen trener koji će mi pomoći da napravim sledeći korak u karijeri i ostvarim svoje snove. Svi su mi pričali o ambicijama kluba i neverovatnom okruženju koje je ovde stvoreno. Znam koliko je ekipa jaka i jedva čekam da se zajedno borimo za najveće trofeje", rekao je Santos, kapiten selekcije Brazila do 23 godine.