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Babika je pre godinu dana stigao iz Tuluza u Crvenu zvezdu za 4.000.000 evra za njegov transfer, ali najpre nije ispunio očekivanja, onda se povredio, pa je zimus otišao na pozajmicu u turski Karagumruk.

Šavi Babika u dresu Crvene zvezde Foto: Fk Crvena Zvezda, Dragan Tesic

Očekivalo se da bi Karagumruk mogao da otkupi njegov ugovor, ali posle ispadanja iz turske Super lige ta opcija je pala u vodu.

Babika je još dve godine vezan ugovorom sa Crvenom zvezdom  je večeras preneo da je ovaj krilni fudbaler priključen treninzima ekipe i ukoliko se nametne, mogao bi da bude novi adut trenera Dejana Stankovića, pogotovo jer u pripremnim utakmicama novajlije Loizu i Balov nisu impresionirali. 

Pominje se i interesovanje kiparske Omonije pa cemo videti  šta će se dogoditi u narednom danima.

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Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir