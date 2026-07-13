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Hrvat iz Krapine doživeo je iznenadnu rupturu aorte, zbog čega je hitno operisan. Tokom dvanaestočasovne operacije zamenjen mu je i srčani zalistak, ali su se kasnije pojavile komplikacije koje su zahtevale novu hitnu intervenciju.

Bivši napadač je potom pretrpeo težak moždani udar i krvarenje u mozgu, nakon čega je pao u komu. Njegovo stanje i dalje je veoma ozbiljno, prenosi nemački "Bild".

Njegov dugogodišnji prijatelj pokrenuo je humanitarnu akciju za pomoć porodici uz saglasnost najbližih.

"Ponekad se život promeni u roku od nekoliko sati", ovako počinje apel za prikupljanje sredstava na platformi GoFundMe za bivšeg fudbalera.

Kovaček je tokom karijere igrao u Nemačkoj i ostavio dubok trag u nekoliko klubova. Za Hanover 96 postigao je 40 golova na 72 utakmice, dok je za Hanzu iz Rostoka u Bundesligi odigrao 28 mečeva.

Rođen je 1969. godine u Krapini, a tokom karijere nastupao je i za Bohum, Tennis Borusiju Berlin, Augsburg i Elversberg.