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Belgijski fudbaler Torgan Azar novi je igrač Lansa, saopštio je danas francuski viceprvak.

Ovaj 33-godišnji ofanzivni vezni fudbaler karijeru je počeo upravo u Lansu, odakle je 2012. godine prešao u Čelsi.

1/4 Vidi galeriju Torgan Azar Foto: Profimedia, EPA/ANATOLY MALTSEV

Londonski klub ga je slao na pozajmice u Zulte Varegem i Borusiju Menhengladbah, u koju je i prešao 2015. godine.

Posle četiri godine prešao je u Borusiju Dortmund, a zatim je igrao za PSV Ajndhoven i Anderleht.

Za reprezentaciju Belgije je nastupao do 2022. godine i odigrao je 47 utakmica.

Torgan je mlađi brat Edena Azara, bivšeg belgijskog fudbalera koji je između ostalog igrao za Real Madrid.