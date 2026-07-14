Za reprezentaciju Belgije je nastupao do 2022. godine i odigrao je 47 utakmica
Fudbal
VRAĆA SE NA POČETAK: Torgan Azar se vratio u Lans
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Belgijski fudbaler Torgan Azar novi je igrač Lansa, saopštio je danas francuski viceprvak.
Ovaj 33-godišnji ofanzivni vezni fudbaler karijeru je počeo upravo u Lansu, odakle je 2012. godine prešao u Čelsi.
Torgan Azar Foto: Profimedia, EPA/ANATOLY MALTSEV
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Londonski klub ga je slao na pozajmice u Zulte Varegem i Borusiju Menhengladbah, u koju je i prešao 2015. godine.
Posle četiri godine prešao je u Borusiju Dortmund, a zatim je igrao za PSV Ajndhoven i Anderleht.
Za reprezentaciju Belgije je nastupao do 2022. godine i odigrao je 47 utakmica.
Torgan je mlađi brat Edena Azara, bivšeg belgijskog fudbalera koji je između ostalog igrao za Real Madrid.
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