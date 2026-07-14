Slušaj vest

Poznati hrvatski fudbaler Dario Šimić i bivša načelnica Odeljenja za turizam pri Službi za privredu i imovinsko-pravne poslove Kancelarije državne uprave Šibensko-kninske županije, Neda Livljanić uhapšeni su u velikoj policijskoj akciji, saznaje Jutarnji list.

Sumnja se da je Šimić preko Livljanićeve nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanićeva je već ranije bila privođena zbog sličnih optužbi.

Dario Šimić Foto: PACO SERINELLI / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Ko je Dario Šimić?

Dario Šimić (rođen 12. novembra 1975. godine u Zagrebu) je jedan od najpoznatijih i najtrofejnijih hrvatskih fudbalera u istoriji, koji je nakon završetka sportske karijere uplovio u preduzetničke vode.

Profesionalnu karijeru započeo je u zagrebačkom Dinamu (tadašnjoj Kroaciji), gde je stekao punu afirmaciju. Sjajnim igrama obezbedio je transfere u italijanske gigante - prvo u Inter, a potom u Milan, sa kojim je dvaput osvojio UEFA Ligu šampiona (2003. i 2007. godine). Tokom karijere nastupao je i za francuski Monako.

Bio je stub odbrane reprezentacije Hrvatske sa kojom je osvojio istorijsku bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine. Prvi je hrvatski fudbaler koji je zabeležio 100 nastupa za nacionalni tim (ukupno 101 utakmica, četiri gola).

Ne propustiteFudbalUHAPŠEN BIVŠI REPREZENTATIVAC HRVATSKE! Osumnjičen da je učestvovao u organizovanom kriminalu! Oštetio budžet države za 2.000.000 evra?!
šimić.jpg
FudbalHRVAT ODUŠEVLJEN SRBIMA: Vlahović je nabolji centarfor svoje generacije, Milenković je spreman za korak više
3206profimedia0507736946.jpg
FudbalSKANDAL U HRVATSKOJ: Delegacija Hajduka napustila Skupštinu, Šukeru novi predsednički mandat
suker-beta01.jpg
FudbalPREUZIMAJU DINAMO: Prosinečki, Šokota, Bišćan, Marić i Šimić ruše Mamića!

 BONUS VIDEO:

00:59
Mundijal - navijači Brazila Izvor: Kurir sport