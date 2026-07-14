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Nekadašnja portparolka FK Partizan i poznata novinarka Biljana Obradović gostovala je u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana" na UNA televiziji, gde je do detalja ogolila dramu iz maja 2021. godine. Tada je, pod velom tajne, klub napustio Japanac Takuma Asano. Kako se ispostavilo, brzonogi ofanzivac je sve isplanirao do najsitnijih detalja, a čelnike crno-belih je najviše zavaralo to što apsolutno ništa nije ukazivalo na ovakav scenario.

Plan skovan u tajnosti: Odbio milione iz Emirata zbog "liga petice"

Obradovićeva je objasnila da su kašnjenja plata ključni okidač koji strani fudbaleri koriste za prevremeni raskid saradnje, ali da je Asano celu akciju izveo na neverovatan način.

"Kada igračima, pre svega strancima, kasne plate dva meseca, oni stiču zakonsko pravo na raskid ugovora i odlazak. Takuma Asano je to pravo iskoristio na spektakularan, gotovo filmski način. Tadašnje rukovodstvo kluba je imalo nameru da ga proda u Emirate za odličan novac, u pitanju je bila milionska ponuda, ali on je to odbio jer je želeo isključivo u 'lige petice'. U saradnji sa svojim advokatima napravio je detaljan plan, svestan da se bliži jedan od naših najvećih praznika", prisetila se Biljana.

1/6 Vidi galeriju Biljana Obradović Foto: Kurir Televizija, FK Partizan, Printscreen/Instagram

Hronologija "nestanka": Od zoološkog vrta do praznog stana

Sve do samog odlaska, Asano se ponašao potpuno uobičajeno, što je dodatno umirilo sve u klubu. Detalji koji su prethodili begu izgledaju neverovatno:

Petnaest dana pre bega Asano je sa klupskim kolegom snimao reportažu u zoološkom vrtu, gde je javno govorio o tome koliko je oduševljen Beogradom i kako planira da nastavi život u njemu.

Partizan je u tom periodu pustio u prodaju majice sa njegovim likom, a sam Asano je naručio čak 100 komada.

Protiv Vojvodine je na poslednjoj utakmici u Partizanu čak i postigao gol, Biljana mu je uručila naručene majice, on ih je uredno platio i sve je delovalo u najboljem redu.

Na Veliki petak Asano je krenuo u beg! Dok je Biljana bila kod kuće, usledio je hitan poziv tadašnjeg generalnog direktora Miloša Vazure koji je tražio Asanovu adresu. U tom trenutku, Japanac je već uveliko napustio granice Srbije i leteo ka domovini. Bio je svestan da će zbog neizmirenih dugovanja lako dobiti spor, dok su pretnje rukovodstva Partizana Sudom za sportsku arbitražu (CAS) u startu bile uzaludne.

1/7 Vidi galeriju Takuma Asano Foto: UWE ANSPACH / AFP / Profimedia, Profimedia

Četiri sata potrage i prazna zgrada na Novom Beogradu

Biljana je opisala kako je izgledala dramatična potraga za fudbalerom na Veliki petak, a prosto je neverovatno da tadašnji generalni direktor Partizana, Miloš Vazura, nije znao adresu fudbalera.

"Dolazi Veliki petak, ja kući u pidžami, zove me Vazura. Rekao mi je: 'Biki, znaš li možda gde živi Asano? Ako ne znaš, raspitaj se...' Pozvala sam nekoliko kolega i saznala da živi na Novom Beogradu. Uspela sam da pronađem adresu, ali mi niko nije objasnio o čemu se zapravo radi. Kada sam ponovo pozvala Vazuru i saopštila mu gde se nalazi stan, rekao mi je: 'Asano je pobegao, više nije u Srbiji. Možeš li da odeš do njegove zgrade i pozvoniš?' Naravno da sam otišla. Provela sam četiri sata u garaži i ispred zgrade, zvonila na vrata, ali nije bilo nikoga. Stan je bio potpuno ispražnjen, sve je bilo spakovano i odneto. Zatim sam pozvala nekoliko prijatelja i pitala ih da li je Takuma Asano možda radio PCR test. Poslali su mi potvrdu da ipak jeste. Tada mi je postalo jasno da je sve unapred isplanirao sa advokatima, pripremio je dokumentaciju, organizovao odlazak i napustio zemlju. Posle svega toga na meni je bilo da pozovem Aleksandra Stanojevića i saopštim mu šta se dogodilo", otkrila je Biljana Obradović.

Stanojević u šoku: Ostala je samo japanska pasta za zube

Vest o odlasku najboljeg igrača potpuno je dotukla tadašnjeg trenera crno-belih, Aleksandra Stanojevića.

"Čovek je bio u apsolutnom šoku kada sam mu javila. Niko nije mogao ni da zamisli da se tako nešto sprema. Bukvalno je sve odneo iz stana, ostala je samo njegova japanska pasta za zube. Uplašio se transfera u UAE, iako su mu iz kluba garantovali da će novac leći u ponedeljak. Ipak, preduhitrila nas je njegova advokatica iz Njujorka koja je najavila da će u nedelju ujutru u šest sati biti objavljeno zvanično saopštenje o njegovom odlasku", zaključila je Obradovićeva.

Nakon burnog rastanka sa Partizanom, Takuma Asano je karijeru nastavio u nemačkom Bohumu, potom je branio boje španske Majorke, dok se od ovog leta vratio u Japan gde nastupa za Sanfreče Hirošimu.

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