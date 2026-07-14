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Osvajač bronzane medalje na Mundijalu 1998. sa reprezentacijom Hrvatske, pao je zajedno sa bivšom načelnicom Odeljenja za turizam pri Službi za privredu i imovinsko-pravne poslove Kancelarije državne uprave Šibensko-kninske županije, Nedom Livljanić.

Zbog čega je uhapšen Dario Šimić?

Šimić je uhapšen zbog teških malverzacija...

- Sumnja se da je poznati fudbaler preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uskok i policija jutros su krenuli u novu antikoruptivnu akciju. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe - piše Jutarnji list koji je doneo i saznanja o njegovom hapšenju.

1/5 Vidi galeriju Dario Šimić Foto: PACO SERINELLI / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Ko je Dario Šimić?

Dario Šimić (rođen 12. novembra 1975. godine u Zagrebu) je jedan od najpoznatijih i najtrofejnijih hrvatskih fudbalera u istoriji, koji je nakon završetka sportske karijere uplovio u preduzetničke vode.

Profesionalnu karijeru započeo je u zagrebačkom Dinamu (tadašnjoj Kroaciji), gde je stekao punu afirmaciju. Sjajnim igrama obezbedio je transfere u italijanske gigante - prvo u Inter, a potom u Milan, sa kojim je dvaput osvojio UEFA Ligu šampiona (2003. i 2007. godine). Tokom karijere nastupao je i za francuski Monako.

Bio je stub odbrane reprezentacije Hrvatske sa kojom je osvojio istorijsku bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine. Prvi je hrvatski fudbaler koji je zabeležio 100 nastupa za nacionalni tim (ukupno 101 utakmica, četiri gola).

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