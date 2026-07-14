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OFK Beograd se ozbiljno pojačava za dolaćeu sezonu, a trener Jovan Damjanović trebalo bi da ima respektabilan tim.

Romantičari žele plasman u vrh tabele, mada će očuvanje statusa superligaša biti prioritet u domaćem prvenstvu, s obzirom da i ove sezone četiri kluba napuštaju elitni rang.

Serhio Penja
Serhio Penja u dresu Alijance iz Lime Foto: Miguel Marruffo / PRESSIN / imago sportfotodienst / Profimedia

Slobodan agent  

Kuiru je potvrđeno sa Karaburme da će novi fudbaler OFK Beograda postati Serhio Penja, povremeni reprezentativac Perua i fudbaler sa bogatom internacionalnom karijerom. Serhio Penja (30) među Romantičare stiže kao slobodan agent, a igra na poziciji centralnog veznog igrača, klasične "desetke".

Iskusni Peruanac proveo je prošlu sezonu u redovima turskog drugoligaša Sakarije. Imao je Serhio Penja bogati karijeru. Počeo je Alijanci iz Lime, a onda je 2013. godine došao u Evropu, u redove španske Granade. Bio je i u portugalskoj Tondeli, a odlično je igrao za holandski Enem. Upravo te partije omogućile su mu transfer u Malme, a Šveđani su za njega 2021. iskeširali čak 1.000.000 evra, što je u to vreme bio klupski rekord.

Serhio Penja Foto: Printskrin/Instagram

Rođak čuvenog Gerera  

Posle toga Penja je bio član grčkog kluba PAOK iz Soluna, da bi se vratio u Alijancu iz Perua gde je i počeo karijeru, a onda opet došao u Evropu u Tursku. Sada, u zrelim igračkim godinama njegov izbor je OFK Beograd.

Ono što je posebno interesantno u priči oko Serhija Penje je da je on sestrić Hozea Paola Gerera, čuvenog reprezentativca Perua i bivšeg napadača Bajerna, Hamburgera, Flamenga, Korintijansa... Penja igra za reprezentaciju od 2017. godine, a pred odlazak na Mundijal u Rusiji 2018. godine, ispao je sa spiska nacionalnog tima baš zbog rođaka Gerera. Penja je za Peru odigrao 51 utakmicu i dao četiri gola.

Serhio Penja i Lionel Mesi
Serhio Penja u duelu protiv Lionela Mesija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP / Profimedia

Pet igrača iz Zvezde  

Serhio Penja u Beograd dolazi sa devojkom Kamilom Ganozom, koja je peruanski model i influenserka. Iz braka sa Valeri Reveljo, koja je takođe model i influenserka ima ćerkicu koja se zove Vito.  

Da podsetimo, OFK Beograd ovog leta angažovao je Jakuba Siluea i Tidžeja De Bara iz Gibraltara. Iz Crvene zvezde na Karaburmu su stigli talentovani mladi fudbaleri - Vuk Draškić, Đorđe Ranković, Aleksa Vasilić i Leon Ivanović, kao i nigerijski napadač Emanuel Egeoluohu.

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