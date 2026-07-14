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Nekadašnji turski fudbaler i poznati sportski analitičar, Nihat Kahvedži, priveden je u Turskoj, javljaju lokalni mediji.

Tamošnji izvori prenose da se Kahvedži sumnjiči za nasilje nad suprugom. On se trenutno nalazi na saslušanju u policijskoj stanici, dok nadležne službe u hitnoj istrazi ubrzano rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta.

Ko je Nihat Kahvedži?

Nihat Kahvedži rođen je 23. novembar 1979. godine u Istanbulu.

1/4 Vidi galeriju Nihat Kahvedži Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Pierre-Philippe MARCOU / AFP / Profimedia, JOE KLAMAR / AFP / Profimedia

Prve fudbalske korake napravio je u Esenlersporu, da bi ubrzo prešao u akademiju Bešiktaša. U prvi tim ovog turskog velikana lansirao ga je legendarni trener Džon Tošak.

Uspon u Španiji i veza sa srpskim fudbalerima

Nakon Bešiktaša, Kahvedži 2002. godine seli u Španiju, gde potpisuje za Real Sosijedad. Tokom četiri i po godine u San Sebastijanu ostavio je dubok trag, a potom je karijeru nastavio u Viljarealu.

Tokom zlatnih dana u Sosijedadu, turski napadač je činio ubitačan tandem sa srpskim golgeterom Darkom Kovačevićem, dok im se u klubu tokom 2005. godine pridružio i Dragan Mladenović.

Profesionalnu igračku karijeru stavio je ad akta 2012. godine, ponovo u dresu svog Bešiktaša. Za nacionalni tim Turske zabeležio je 69 nastupa i postigao 19 pogodaka.

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