Slušaj vest

Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv petočlane grupe, trojice punoletnih i dvojice maloletnika, zbog sumnje da su krajem maja u glavnom gradu Hrvatske zverski pretukli i opljačkali 32-godišnjeg muškarca.

Kako sumnja tužilaštvo, napadači su 27. maja, po unapred skovanom planu, namamili žrtvu na parking iza jednog ugostiteljskog objekta pod izgovorom da će mu dati cigarete. Ipak, iza svega je stajao jeziv motiv, čista mržnja zbog njegove navijačke pripadnosti, prenosi Jutarnji list.

Huligani su nesrećnog čoveka brutalno pretukli, nanoseći mu silovite udarce rukama i nogama po glavi i telu sve dok nije izgubio svest. Čak i dok je nepomično ležao na zemlji, oni su nastavili sa batinanjem, da bi ga na kraju opljačkali, uzeli su mu mobilni telefon i novčanik u kojem je bilo oko 100 evra i vojna legitimacija, a potom pobegli u nepoznatom pravcu. Pretučeni muškarac je sa teškim povredama odmah hospitalizovan i zadržan na lečenju.

1/6 Vidi galeriju Navijači splitskog Hajduka na skupu Foto: screenshot YT/index_hr

Napadnuti čovek ispričao je istražiteljima da nikada ranije nije imao nikakav sukob sa ovim mladićima. On je uveren da je jedini povod za ovaj krvavi pir bila njegova tetovaža sa obeležjem Torcide, navijačke grupe splitskog Hajduka.

Policija je do sada uhapsila četvoricu osumnjičenih, dok je poslednji identifikovan zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera. Trojici punoletnih napadača već je određen pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, dok je tužilaštvo zatražilo da se iza rešetaka pošalju i dvojica maloletnih saučesnika.