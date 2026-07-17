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Sama letnja turneja reprezentacije Srbije je bila jako loša ideja, ali nam je donela odgovore brojna pitanja vezana za srpski fudbal. Dobili smo test karaktera na kojem su pala većina fudbalera Srbije.

Dali su nam odgovor na pitanje zašto smo tu gde jesmo i pokazali šta je za njih dres Srbije. 

Uzmite primer bilo koje, ali bilo koje reprezentacije - otkazalo je 15 fudbalera selektoru? Nemoguće. Nešto što ne može da se dogodi. 

Osim u našoj reprezentaciji. Imali su tako dobar primer da pokažu koliko im je stalo da Srbije i državnog dresa. Nije trebalo niko da ode u Meksiko (katastrofalna procena i odluka Paunovića), ali čini se da jeste u Portugal (iako je opet katastrofalna procena i odluka Paunovića). I pokažu da su tu da Srbiju uvek i da apsolutno ne može u njihovom odnosu prema tom dresu čak i kada se dešavaju stvari i mečevi do kojih ne bi trebalo ni da dolazi.

Veljko Paunović Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Pokazali su loš odnos prema srpskom dresu, a u tome su imali i "pomoć" selektora i njihovih loših ideja.

Srbija možda nema stotine vrhunskih igrača i potrebno je voditi računa o onom što imamo. Glavno pitanje je: Da li oni i dalje treba da budu na spisku selektora

Ima argumenata i za i protiv. Bolje od njih nemamo, ali odnos prema dresu potrebno je da se promeni.

Kažite nam Vaše mišljenje.

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Da li fudbaleri koji su odbili da igraju na prijateljskim mečevima i dalje treba da dobijaju pozive za reprezentaciju?

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