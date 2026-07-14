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Fudbalski klub Brajton kompletirao je danas transfer 19-godišnjeg hrvatskog igrača Luke Vuškovića iz Totenhema.

Vušković je sa Brajtonom potpisao petogodišnji ugovor, uz opciju produžetka saradnje na još jednu godinu.

Transfer je, po navodima britanskih medija, vredan 50 miliona funti, odnosno 46 miliona funti fiksno, plus četiri miliona funti kroz lako ostvarive bonuse.

Po ugovoru, Totenhem će dobiti i 20 odsto od naredne prodaje igrača.

1/4 Vidi galeriju Luka Vušković Foto: Justus Stegemann / imago sportfotodienst / Profimedia, QSP / Alamy / Profimedia, Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Vušković odlazi iz Totenhema kao četvrta najveća prodaja u istoriji tog kluba, posle Harija Kejna, Gereta Bejla i Kajla Vokera.

On je profesionalnu karijeru počeo u Hajduku iz Splita, a potom je igrao na pozajmicama u poljskom timu Radomijak Radom i belgijskom prvoligašu Vesterlou. Vušković je u Totenhem prešao 2025. godine, ali za taj klub nije odigrao niti jedan meč, već je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Hamburgu gde je odigrao sjajnu sezonu.

Osvojio je četiri nagrade za najboljeg novajliju meseca u Bundesligi, priznanje za najboljeg novajliju sezone, a izabran je i u idealni tim sezone u Bundesligi.

Na 78 nastupa u seniorskoj klupskoj konkurenciji postigao je 16 golova, dok je jednom zatresao mrežu na svojih šest nastupa za Hrvatsku.

Kurir Sport / Beta

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