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Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente rekao je da njegova ekipa u predstojećoj utakmici polufinala Svetskog prvenstva protiv Francuske mora da bude oprezna, da ne pravi greške i tako daje protivniku šanse.

"To je izuzetno zahtevna utakmica. To je polufinale. Rekao sam već da bi ovo moglo da bude i finale Svetskog prvenstva, ali sa druge strane, i meč između Argentine i Engleske bi bila još jedno finale. Mi smo četiri najbolje plasirane selekcije na Fifa rang-listi", rekao je De la Fuente.

"Moramo da budemo oprezni, da ne pravimo greške, da ne dajemo protivniku nikakve šanse, da pokušamo da kontrolišemo utakmicu što je više moguće i da budemo neumoljivi u kaznenim prostorima", dodao je on.

Luis de la Fuente Foto: Pablo Garcia/Pablo Garcia, Starsport©

Fudbaleri Španije i Francuske igraju večeras prvo polufinale Svetskog prvenstva.

"Ovo je najvažnija utakmica koju ću ikada odigrati. I drago mi je što sam stigao ovoliko daleko. Svi smo zaista uzbuđeni, a ja najviše. To je definitivno najvažnija utakmica koji ću ikada igrati", rekao je reprezentativac Španije Lamin Jamal.

U drugom polufinalu sutra će se sastati Engleska i Argentina.

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