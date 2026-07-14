Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Startna postava FK Crvena zvezda u prijateljskom meču protiv Zenita u Sankt Peterburgu

Slušaj vest

Crvena zvezda će u petak od 20.00 časova na stadionu „Rajko Mitić“ započeti novu takmičarsku sezonu utakmicom prvog kola Superlige Srbije protiv Mačve.

Posle letnje pauze i odrađenog pripremnog perioda, crveno-beli žele da pred svojim navijačima otvore sezonu na najbolji mogući način i pobedom započnu novi pohod na trofeje.

‍

Fudbaleri Crvene zvezde izlaze na teren u prijateljskom meču protiv Zenita u Sankt Peterburgu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Početak sezone je ujedno prava prilika za sve zvezdaše da obezbede svoje mesto na Marakani tokom čitave takmičarske godine. Premijum sezonska karta omogućava ulaz na sve domaće i evropske utakmice Crvene zvezde na našem stadionu, od mečeva Superlige i Kupa Srbije, preko evropskih kvalifikacija, do duela ligaške faze i eventualnog evropskog proleća.

Premijum sezonske karte su i ove godine dostupne po starim cenama, a možete ih nabaviti već danas onlajn putem ili u Servisu za članstvo svakog radnog dana od 10 do 18 časova, kao i subotom od 11 do 16 časova.

1/12 Vidi galeriju Zenit Crvena zvezda, prijateljska utakmica 2026. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Cene Premijum sezonskih karata su sledeće:

SEVER

Obnovi za samo 9.500 dinara

Kupi za samo 11.900 dinara

ISTOK

Obnovi za samo 15.500 dinara

Kupi za samo 17.900 dinara

ZAPAD

Obnovi za samo 19.500 dinara

Kupi za samo 21.900 dinara

SINIŠA MIHAJLOVIĆ

Obnovi za samo 33.000 dinara

Kupi za samo 55.000 dinara

Za sve dodatne informacije dostupni su brojevi telefona 011/3675-162 i 011/3675-163, kao i mejl adresa clanstvo@fkcz.com.

00:52 Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir