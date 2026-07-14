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Fudbalski klub Mančester junajted saopštio je danas da je angažovao doskorašnjeg golmana Lidsa Karla Darloua.

Velški reprezentativac, koji je u Junajted stigao kao slobodan igrač, potpisao je ugovor do juna 2028. godine, uz opciju produžetka na još jednu godinu.

"Izuzetno sam ponosan što sam potpisao za Mančester junajted. Pridružujem se odličnoj grupi golmana i zaista se radujem što ćemo podsticati jedni druge kako bismo održali najviše standarda koje ovaj klub zahteva", rekao je Darlou za klupski sajt.

1/4 Vidi galeriju Karl Darlou Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, Aled Hopkins / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovaj 35-godišnjak je odigrao 279 utakmica u karijeri, od kojih su 74 bile u Premijer ligi.

Prošle sezone, Darlou se ustalio kao prvi golman Lids junajteda i zabeležio je pet utakmica bez primljenog gola.

Darlou je karijeru počeo u Notingem Forestu, a branio je još za Hal i Njukasl.

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