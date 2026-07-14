Fudbalski klub Vojvodina sa zadovoljstvom objavljuje da je novi član „stare dame“ – Srđan Bašić.
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VOŠA OZVANIČILA NOVO POJAČANJE! Srđan Bašić stigao u Novi Sad!
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Bašić u Vojvodinu stiže iz ekipe Laktaša, ima 20 godina i igra na poziciji desnog krila.
Dosadašnji deo karijere proveo je u Bosni i Hercegovini nastupajući za Tekstilac, Zvijezdu 09, Kozarsku Dubicu i Laktaše.
OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina
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Tokom prošle sezone bio je jedan od najboljih igrača u Prvoj ligi BiH, u kojoj je bio u prvi strelac sa 11 pogodaka, dok je još dva postigao u Kupu BiH.
Fudbalski klub Vojvodina želi Srđanu Bašiću mnogo sreće i uspeha u dresu „stare dame“.
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