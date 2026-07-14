Dosadašnji deo karijere proveo je u Bosni i Hercegovini nastupajući za Tekstilac, Zvijezdu 09, Kozarsku Dubicu i Laktaše.

Tokom prošle sezone bio je jedan od najboljih igrača u Prvoj ligi BiH, u kojoj je bio u prvi strelac sa 11 pogodaka, dok je još dva postigao u Kupu BiH.