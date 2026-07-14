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Bašić u Vojvodinu stiže iz ekipe Laktaša, ima 20 godina i igra na poziciji desnog krila.

Dosadašnji deo karijere proveo je u Bosni i Hercegovini nastupajući za Tekstilac, Zvijezdu 09, Kozarsku Dubicu i Laktaše.

OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina

Tokom prošle sezone bio je jedan od najboljih igrača u Prvoj ligi BiH, u kojoj je bio u prvi strelac sa 11 pogodaka, dok je još dva postigao u Kupu BiH.

Fudbalski klub Vojvodina želi Srđanu Bašiću mnogo sreće i uspeha u dresu „stare dame“.

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