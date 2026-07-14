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Dušan Vlahović, napadač srpske fudbalske reprezentacije, jedan je od najtraženijih fudbalera ovog leta, jer mu je istekao ugovor sa Juventusom.

Budućnost Dušana Vlahovića i dalje je jedna od glavnih tema u sportskim medijima širom Evrope, a Srbin se nalazi pred važnom odlukom u karijeri.

Pravac Istanbul, ili nešto drugo - Dušan Vlahović Foto: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osmocifreni iznos

Španski lista "Sport" piše da je Bešiktaš odlučio da ubrza pregovore, pa su Turci Dušanu Vlahoviću postavili jasan ultimatum. Ima 24 sata da se izjasni o tome, da li prihvata njihovu ponudu, ili će tražiti novi klub. Klub iz Istanbula ne želi više da čeka, nada se brzom raspletu situacije, odnosno potpisu Vlahovića ili će morati da traže novo rešenje.

Da podsetimo, Bešiktaš je ponudio Dušanu Vlahoviću trogodišnji ugovor i zaradu od 10.000.000 evra po sezoni. Plus, srpski fudbaler bi dobio i osmocifreni bonus, jer bi u Istanbul stigao bez obeštećenja.

Navodno, prvi čovek crno-belih iz Istanbula Serdar Adali je boravio u Bodrumu i video se sa Dušanom Vlahovićem, koji je tamo bio na letovanju. Otada, Turci čekaju na odgovor, ali ga još nisu dobili.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Fiorentina - Juventus Foto: Sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia, Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Turci neće da čekaju

Španski "Sport" piše da Dušan Vlahović nije obavestio Bešiktaš o svojoj odluci, jer njegovi agenti pažljivo prate razvoj situacije u Barseloni, sa kojom se unazad nekoliko meseci povezuje srpski centarfor. Vlahović se nada konkretnom potezu čelnika Barse.

Jasno je kakvu težinu ima Barselona, pa otuda i logičan sled događaja kada je Dušan Vlahović u pitanju, kao i njegova odluka. Klub iz španske provincije Katalonija traži rešenje za napad, jer je veteran Robert Levandovski nagovestio odlazak u Ameriku, pošto mu je istekao ugovor sa Barselonom.

Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Juventus čeka iz prikrajka

Bešiktaš će svakako doneti odluku u naredna 24 sata što se tiče sudbine Dušana Vlahovića. A, Srbin može da prihvati unosnu ponudu iz Istanbula, ili da nastavi da čeka poziv iz Barselone. Turci su danas završili transfer Belgijanca Leandra Trosara iz Arsenala za 20.000.000 evra.

Isto tako, Juventus je raspoložen da mu ponudi nove pregovore, nakon što mu je istekao ugovor. Zvanično, od 30. juna Dušan Vlahović je slobodan igrač, jer mu je istekao ugovor sa klubom iz Torina.