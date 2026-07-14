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Arsenal je naveo da je postigao dogovor sa turskim klubom o trajnom transferu 31-godišnjeg krilnog fudbalera, ali nije objavio finansijske detalje.

Trosar je u Arsenal stigao početkom 2023. godine iz Brajtona i tokom tri i po godine u londonskom klubu bio je važan član ekipe koja je prošle sezone osvojila prvu titulu prvaka Engleske još od 2004. godine. U šampionskoj sezoni postigao je šest golova u Premijer ligi.

Bešiktaš je dolazak Belgijanca najavio objavljivanjem video-snimka na kojem Trosar pozira u crno-belom dresu istanbulskog kluba i izvodi svoju prepoznatljivu proslavu gola.

Belgijski reprezentativac bio je starter Arsenala u finalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena krajem maja, a za reprezentaciju Belgije odigrao je svih šest utakmica na Svetskom prvenstvu, na kojem je njegova selekcija stigla do četvrtfinala.

Bešiktaš će naredne sedmice započeti evropsku sezonu utakmicom drugog kola kvalifikacija za Ligu Evropa protiv danskog Midtjilanda.

Istanbulski klub je prošlu sezonu završio na četvrtom mestu u prvenstvu Turske, dok je poslednju šampionsku titulu osvojio 2021. godine.

Bešiktaš je ovog meseca angažovao i golmana Aleksandera Nibela iz minhenskog Bajerna.

(Beta)