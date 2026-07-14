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Bivši hrvatski fudbalski reprezentativac Dario Simić u utorak je u lisicama i pod policijskom pratnjom doveden na ispitivanje u zagrebačko sedište USKOK-a (Ured za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala).

USKOK je protiv Šimića i još dvoje ljudi pokrenuo istragu zbog sumnje na zloupotrebu položaja i ovlašćenja, te podsticanje na to kazneno delo.

1/4 Vidi galeriju Dario Šimić Foto: Printskrin

Istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave koja se odnosi na izdavanje rešenja za pružanje ugostiteljskih usluga u Šimićevom kampu u domaćinstvu na području Tisnog.

Prema službenom saopštenju USKOK-a, Simić je od septembra 2020. do septembra 2021. godine preko biznismena Marina Mikšića od županijske službenice Nede Livljanić, koji su privedeni zajedno s njim, tražio da mu izda rešenje za obavljanje ugostiteljske delatnosti suprotno uslovima propisanim Zakonom o ugostiteljskoj delatnosti.

Istražitelji tvrde da su svo troje znali kako se katastarske parcele obuhvaćene zahtevom nalaze van građevinskog područja i da na njima ne može da se gradi kamp.

Livljanić je 21. septembra 2020. godine sastavila zapisnik u kojem je navela da je sa saradnicom obišla Šimićev objekat i nakon toga donela pozitivno rešenje.

Šimić je posle ispitivanja izneo odbranu u kojoj je negirao kazneno delo.

Inače, Šimić je pre hapšenja dva puta bio ispitivan, dok su u maju pretraženi njegovi poslovni i privatni prostori.

Kako prenose hrvatski mediji, Šimić će se pozivati na tvrdnju da za izdavanje rešenja za kamp u domaćinstvu nije bilo nužno da se cela parcela nalazi unutar građevinskog područja ako su za postojeće objekte bila izdana rešenja o izvedenom stanju.

S obzirom na odluku USKOK-a da ne traži istražni zatvor, svi okrivljeni nakon ispitivanja pušteni su da se brane sa slobode.