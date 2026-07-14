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Crveno-beli su pripreme obavili na Zlatiboru i u Austriji, a odigrali su i prijateljski meč u Sankt Peterburgu.

"Pripreme su brzo prošle, ali su bile jake i intenzivne. Radili smo planski kako bismo spremni dočekali zvanične utakmice. Zadovoljan sam radom ekipe, iako rezultati u prijateljskim mečevima nisu uvek bili najbolji. Navijači ne treba da brinu, jer su nam najvažnije utakmice koje tek dolaze", rekao je Stanković, a preneo klub.

On je istakao da prelazni rok još nije završen i najavio nova pojačanja.

"Napravili smo strategiju sa klubom. Posle Svetskog prvenstva očekujem da ćemo biti aktivni na tržištu i do kraja prelaznog roka", naveo je trener Zvezde.

Stanković je pohvalio rad mladih igrača tokom priprema i naglasio da će klub nastaviti da im pruža šansu.

"Mladi moraju svaki trening da odrade kao da igraju utakmicu. Nije dovoljno samo pružiti priliku, već ih treba pripremiti da postanu deo tima. Imamo mnogo talentovanih igrača i radićemo na njihovom razvoju", rekao je Stanković.

Govoreći o letnjim pojačanjima, istakao je da su se iskusniji igrači brzo uklopili.

"Abu Fani se veoma brzo adaptirao, kao i Čam. Loizu je talentovan igrač koji pravi razliku u završnici, dok Balo ima veliki potencijal, ali još mora da napreduje fizički", kazao je trener šampiona Srbije.

Posebno je izdvojio značaj kapitena Mirka Ivanića.

"Ivanić i Katai su igrači koji prave razliku na terenu i predstavljaju primer svima u svlačionici. Njihovo iskustvo i odnos prema klubu mnogo znače ekipi", rekao je Stanković.

Dodao je da su se Marko Arnautović i Jung Vu Seol priključili ekipi po povratku sa Svetskog prvenstva, uz napomenu da je austrijski reprezentativac odmah po dolasku počeo sa radom.

Stanković je ocenio da su prijateljske utakmice pokazale i dobre i loše strane njegove ekipe.

"Moramo da smanjimo broj naivno primljenih golova i budemo konkretniji u završnici. Greške koje smo pravili mogu brzo da se isprave", rekao je on.

Trener Zvezde naglasio je da njegova ekipa veliku pažnju posvećuje prekidima.

"Prekidi često odlučuju utakmice i zato na njima radimo svakodnevno. Verujem da nam mogu doneti veliku prednost tokom sezone", rekao je Stanković.

Govoreći o kvalifikacijama za Ligu šampiona, poručio je da Zvezda mora da opravda ulogu favorita.

"Cilj je da prođemo drugo i treće kolo kvalifikacija i stignemo do plej-ofa. Žreb je po našoj meri i nemamo dilemu da moramo da prođemo", rekao je Stanković.

Na kraju je istakao da Crvena zvezda i ove sezone ima najviše ambicije.

"U DNK Crvene zvezde je da se bori za sve trofeje. To je naš cilj i ove sezone", rekao je Stanković i zahvalio navijačima na podršci.

"Navijači su uvek uz nas, posebno kada je najteže. Njihova podrška pravi razliku i oni su za nas uvek igrač utakmice", zaključio je trener Crvene zvezde.

(Beta)