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Tilemans je potpisao petogodišnji ugovor sa Mančester junajtedom, koji je, kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), platio otkupnu klauzulu 29-godišnjeg belgijskog veziste u vrednosti od 35 miliona funti.

"Juri je konstantno bio jedan od najistaknutijih veznih igrača u Premijer ligi tokom proteklih sedam godina. Poseduje sve tehničke kvalitete, kao i ambiciju i mentalitet, da napreduje u Mančester junajtedu. Njegova konstantnost je izuzetna i on će dodati dodatnu smirenost, kreativnost i liderstvo našem timu. Drago nam je što možemo da pozdravimo igrača njegovog uticaja i iskustva, kako na terenu tako i u svlačionici, dok nastavljamo da gradimo tim spreman da se bori za najveća priznanja", naveo je direktor fudbala Mančester junajteda Džejson Vilkoks, a preneo sajt kluba.

Tilemans je u Aston Vilu došao 2023. godine, i od tad je odigrao ukupno 134 utakmice, postigao 10 golova i upisao 25 asistencija za klub iz Birmingema.

Sa Aston Vilom je ove godine osvojio titulu u Ligi Evropa, dok je bio i proglašen za najboljeg igrača tog kluba za sezonu 2024/25.

Pre dolaska u Aston Vilu, nastupao je za Lester, Monako i Anderleht, a ujedno je i kapiten reprezentacije Belgije, za koju je odigrao ukupno 90 utakmica i postigao 15 golova.

Tilemans je rekao da je izuzetno ponosan što je postao član Mančester junajteda.

"Potpisivanje ugovora sa tako posebnim klubom predstavlja neverovatan osećaj, to je kruna višegodišnje posvećenosti, još od trenutka kada sam zavoleo fudbal. Imao sam privilegiju da ostvarim uspehe u ovom sportu, a to je samo dodatno ojačalo moju želju za novim dostignućima. Ambicije svih u klubu su sasvim jasne - svi smo odlučni u nameri da se u narednim godinama borimo za najveće trofeje", kazao je Tilemans.

Tilemans se Mančester junajtedu priključio nakon nastupa na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, na kom je pomogao selekciji Belgije da dođe do četvrtfinala, u kom nije igrao zbog povrede.

(Beta)