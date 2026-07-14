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Protivnik će biti UNA Štrasen.

Prvi susret pripao je Štrasenu, a jedini pogodak postigao je Perez u 85. minutu meča i tako doneo veliku prednost svom timu pred današnji revanš.

Luksemburžani su kao favoriti ušli u ovaj dvomeč, a to su opravdali i na svom terenu.

Partizan će prvi meč igrati na svom terenu, u Humskoj, 23. jula, dok je revanš zakazan sedam dana kasnije.