Slušaj vest

Protivnik će biti UNA Štrasen.

Prvi susret pripao je Štrasenu, a jedini pogodak postigao je Perez u 85. minutu meča i tako doneo veliku prednost svom timu pred današnji revanš.

Luksemburžani su kao favoriti ušli u ovaj dvomeč, a to su opravdali i na svom terenu. 

Partizan će prvi meč igrati na svom terenu, u Humskoj, 23. jula, dok je revanš zakazan sedam dana kasnije.

Ne propustiteFudbalVAŽNO SAOPŠTENJE FK PARTIZAN! Važna vest za sve navijače
Stadion Partizana ispunjen do poslednjeg mesta na utakmici protiv Oleksandrije
FudbalPARTIZAN RAZBIO NAFTU - TRENER ZADOVOLJAN: Saša Ilić otkrio koji igrač ga je oduševio na pripremama
Saša Ilić
FudbalPARTIZAN POKEROM OKONČAO PRIPREME U SLOVENIJI: "Parni valjak" pregazio Naftu, Zubairu upisao het-trik
Ibrahim Zubairu
FudbalOTKRIVENI DETALJI FILMSKOG BEGA JAPANCA IZ PARTIZANA! Vazura nije znao gde Asano živi, Biljana Obradović ga čekala 4 sata u garaži: Napravio je DETALJAN PLAN!
Asano Takuma.jpg

00:14
Kelsi Rouz - fudbalerka Englesk Izvor: Instagram