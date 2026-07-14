Fudbaleri Partizana saznali su ime protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
Fudbal
CRNO-BELI U HUMSKOJ ČEKAJU LUKSEMBURŽANE: Partizan dobio protivnika u drugom kolu kvalifikacija Lige konferencije
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Protivnik će biti UNA Štrasen.
Prvi susret pripao je Štrasenu, a jedini pogodak postigao je Perez u 85. minutu meča i tako doneo veliku prednost svom timu pred današnji revanš.
Luksemburžani su kao favoriti ušli u ovaj dvomeč, a to su opravdali i na svom terenu.
Partizan će prvi meč igrati na svom terenu, u Humskoj, 23. jula, dok je revanš zakazan sedam dana kasnije.
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