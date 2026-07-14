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Startna postava FK Crvena zvezda u prijateljskom meču protiv Zenita u Sankt Peterburgu

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Ostrvljani su nakon trijumfa od 1:0 u gostima, ekipu pod imenom Tre Fiori iz San Marina, savladali i kod kuće sa 2:1.

Uprkos ulozi autsajdera, Tre Fiori je zadao prvi udarac na ovom susretu, pošto je Menguči u 11. minutu pogodio za vođstvo.

Nije dugo trebalo Larnu da uzvrati, a strelac u 25. minutu je bio Ridli.

Gosti su sa desetoricom na terenu ostali u 63. minutu, a drugi žuti karton zaradio je Rea.

Nisu mogli da izdrže, a već u 69. minutu Bent je iz penala doneo preokret Larnu i nagovestio sigurnu pobedu.

Tre Fiori je do kraja susreta, u 90. minutu, dobio još jedan crveni karton - isključen je Bernardi.

Larn će iduće sedmice ugostiti srpskog šampiona.