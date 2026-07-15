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Larn je bez većih problema opravdao ulogu favorita na startu kvalifikacija za Ligu šampiona. Sa dve pobede i ukupnim rezultatom 3:1, prvak Severne Irske eliminisao je Tre Fjore iz San Marina. Naredni izazov za njih biće znatno teži - dvomeč sa Crvenom zvezdom, koji počinje već sledećeg utorka na Irskom ostrvu.

Primarni cilj je već ostvaren

Sudeći prema rečima šefa stručnog štaba Larna, Gerija Haverona, njegova ekipa ulazi potpuno rasterećeno u duele sa srpskim šampionom. Najvažniji cilj za ovu sezonu je već ispunjen, a Irci sada imaju garantovanu "sigurnosnu mrežu" u vidu kvalifikacija za Ligu Evrope. S obzirom na to da su prošli prvu rundu elitnih kvalifikacija, u slučaju ispadanja od Zvezde sele se u drugo kolo borbe za Ligu konferencije, dok bi ispadanje u 1. kolu značilo selidbu u LK bez popravnog u LE.

Larnu je sada dovoljno da u preostala tri evropska kola eliminiše makar jednog rivala kako bi ponovio istorijski uspeh i po drugi put zaigrao u grupnoj fazi Lige konferencije. Prethodni put im je to pošlo za rukom u sezoni 2024/2025, kada su preko Balkanija i Linkoln Red Impsa stigli do evropske jeseni.

Haveron: Zvezda je gigant, ali ne predajemo se unapred

Trener severnoirskog tima, Gerij Haveron, ne krije ponos zbog uspeha, ali i realno sagledava odnos snaga predstojećeg rivala.

1/5 Vidi galeriju Geri Haveron Foto: Stephen Hamilton/Inpho / imago sportfotodienst / Profimedia

"Rečima ne mogu da opišem ponos što vodim ovaj klub i što kroz naše rezultate cela Severna Irska može da pokaže svoj kvalitet," izjavio je Haveron za BBC nakon eliminacije Tre Fjorea.

"Pred nama je ogroman izazov i dvomeč protiv istorijskog giganta. Za nas je ovo, na neki način, 'besplatan hit' jer javnost od nas ne očekuje mnogo. Izaći ćemo na teren sa željom da se nadigravamo sa Zvezdom koliko god je to moguće."

"Izuzetno poštujemo protivnika, ali želimo da pokažemo šta znamo. Možda nismo na njihovom nivou, ali verujemo da možemo do aktivnog i solidnog rezultata."

Istorijski trijumf nad Gentom kao opomena za crveno-bele

Iako klub ima tradiciju dugu 137 godina, Larn je na evropsku scenu prvi put iskoračio tek 2021. godine. Do sada su odigrali 32 evropske utakmice, a zlatnim slovima u istoriju kluba upisana je prošlosezonska pobeda nad belgijskim Gentom (1:0) na domaćem terenu.

Ovaj podatak i te kako mora biti opomena za stručni štab Dejana Stankovića. Crveno-beli nikako ne bi smeli da potcene gostovanje na "Inver parku", niti da u meč uđu sa stavom "lako ćemo" i manjkom energije.

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