Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde sledećeg utorka započinju kvalifikacije za Ligu šampiona, a prva prepreka biće im klub Larn iz Severne Irske.

Tim Dejana Stankovića u prvom meču gostuje na Ostrvu 21. jula (utorak), dok je revanš 29. jula na stadionu "Rajko Mitić".

Startna postava FK Crvena zvezda u prijateljskom meču protiv Zenita u Sankt Peterburgu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Severnoirska bajka

FK Crvena zvezda apsolutni je favorit u dvomeču protiv Larna prvaka Severne Irske. I tu ne bi trebalo da bude problema za šampiona Srbije, iako je Larn profesionalan klub, koji ima dugu istoriju i tradiciju.

Larn je fudbalski klub iz istoimenog lučkog grada u Severnoj Irskoj. Iako su decenijama tavorili u nižim ligama i bili sinonim za lokalni, amaterski fudbal, u poslednjih nekoliko godina doživeli su najveću bajku u istoriji Severne Irske. Od kluba pred gašenjem stigli su do titula šampiona države i istorijskog plasmana u grupnu fazu evropskih takmičenja, jer su u sezoni 2024/2025 igrali Ligu konferencije.

Navijači Larna ponosno ističu svoju unionističku prošlost i odanost Velikoj Britaniji Foto: Â©INPHO/Brian Little / imago sportfotodienst / Profimedia

Klub star 137 godina

Larn je oformljen pre 137 godina, daleke 1889. godine. Istorijske knjige kažu da su osnivači kluba bili lokalni radnici i entuzijasti iz luke Larn, predvođeni grupom lokalnih industrijalaca i trgovaca koji su želeli da osnuju sportsko društvo po uzoru na tadašnje engleske i škotske timove. Grad Larn bio je ključna tranzitna luka ka Škotskoj, pa je fudbal brzo uvezen preko radnika koji su putovali tom rutom.

Tradicionalne boje kluba Larn su crvena i bela, istovetne kao i Crvena zvezda. Svoje domaće utakmice igraju na kultnom stadionu Inver Park, koji je otvoren daleke 1918. godine, a u poslednjoj deceniji je renoviran u moderan objekat sa veštačkom travom.

Keni Brus vlasnik kluba Larn iz Severne Irske Foto: Printskrin/jutjub

Milioner Keni Brus

Kada je FK Larn u pitanju nemoguće je ne pomenuti Kenija Brusa. Bio je suosnivač gigantske agencije za nekretnine "Purplebricks", rođen je u Larnu i lokalni je momak koji se obogatio u Engleskoj. Godine 2017. odlučio je da kupi klub iz svog rodnog grada koji je tada bio na ivici bankrota, igrao u drugoj ligi pred stotinak gledalaca, sa stadionom koji se raspadao.

Keni Brus je uložio milione u infrastrukturu, renovirao stadion Inver Park, postavio profesionalnu upravu i transformisao klub u prvi potpuno profesionalni tim u državi. Kao rezultat toga bio je ekspresan ulazak u prvu ligu. Svoju prvu i istorijsku titulu šampiona Severne Irske Larn osvaja 2023, posle 134 godine čekanja. A, potom su je odbranili 2024. godine. Postali su prvi klub iz Severne Irske u istoriji koji se plasirao u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja, UEFA Ligu konferencije.

Endi Rajan napadač Larna, prvaka Severne Irske Foto: ©INPHO/Jonathan Porter / imago sportfotodienst / Profimedia

Endi Rajan prva zvezda

S obzirom na nivo severnoirske lige, Larn nikada nije imao svetske megazvezde, ali ima nekoliko imena koja su ostavila ogroman trag u fudbalu. Pre svih Džef Hjuz, čuveni napadač iz prošlog veka koji drži brojne klupske rekorde po broju golova. Džef Spirs bio je kultni igrač koji je zabeležio preko 500 utakmica za klub tokom 70-ih i 80-ih godina prošlog veka. Endi Rajan ikona modernog doba, škotski napadač koji je postigao neke od najvažnijih golova u istoriji kluba, uključujući i het-trik u istorijskim evropskim kvalifikacijama koji je Larn odveo u Ligu konferencije. Ne treba zaboraviti ni Tomasa Kozgrova, desnog beka i zamenika kapitena koji je prošao ceo put od druge lige i blata do podizanja šampionskog pehara i igranja u Evropi.

Inver Park važi za jedan od najstarijih stadiona u ligi, a tokom godina oko njega su kružile razne urbane legende. Jedna od najpoznatijih anegdota među starijim navijačima jeste da je stadion toliko star i da su lokalci toliko vezani za njega, da su neki penzioneri ostavljali u testamentu želju da se njihov pepeo prospe po terenu iza golova. Kada je klub postavio modernu veštačku travu 2018. godine, navijači su se šalili da su "iskopali i modernizovali duše starih navijača".

Navijači Larna slave gol svog tima protiv ekipe iz San Marina Foto: Stephen Hamilton/Inpho / imago sportfotodienst / Profimedia

Gradić od 18.000 ljudi

Zbog geografskog položaja grada i luke Larn koji gleda ka Škotskoj, klub ima specifičnu kulturu. Navijači često putuju trajektom u Škotsku da gledaju i navijaju za Rendžers, ali ne i Seltik, a stil igre Larna je oduvek bio izuzetno "škotski" – čvrst, fizički i beskompromisan. Njihovo rivalstvo sa obližnjim Kliftonvilom i Glentoranom često ima primese pravog britanskog ostrvskog naboja.

Kada je milioner Keni Brus kupio klub 2017. godine, lokalni mediji su mu se smejali kada je izjavio da želi da svira himna Lige šampiona na Inver Parku. Smatrali su ga ekscentričnim bogatašem koji gubi novac. Danas, niko se više ne smeje – Larn redovno igra kvalifikacije za Ligu šampiona, a grupna faza evropskih takmičenja postala je realnost za ovaj klub iz gradića od jedva 18.000 stanovnika.

Fudbal ne može bez politike i religije

Kada se pomene Severna Irska, onda je jasno da ne može bez politike. Grad Larn duboko je i istorijski unionistički grad, što znači da je ogromna većina njegovog stanovništva izrazito naklonjena Velikoj Britaniji, odnosno ostanku u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva, a ne Republici Irskoj. Ova politička i identitetska slika se, naravno, reflektuje i na fudbalski klub i atmosferu na tribinama, jer je u Severnoj Irskoj nemoguće potpuno razdvojiti sport od politike i religije.

Prema zvaničnim podacima poslednjih popisa stanovništva, Larn spada u red najtradicionalnijih pro-britanskih i protestantskih uporišta u Severnoj Irskoj. Preko 66% stanovnika se izjašnjava isključivo kroz britanski nacionalni identitet, dok se svega oko 10% izjašnjava kao Irci. Više od 62% stanovništva je protestantske veroispovesti, koja je istorijski usko povezana sa unionizmom, dok katolici koji teže ujedinjenju sa Republikom Irskom čine oko 24% stanovništva.

Navijači kluba Larn s ponosom ističu pripadnost i odanost Velikoj Britaniji Foto: Liam McBurney, PA Images / Alamy / Profimedia

Ponos Alsterskih dobrovoljaca

Vezano za istorijski kontekst, grad Larn je istorijski bio ključno mesto za unioniste. Upravo ovde se 1914. godine dogodio čuveni "Larne gun-running" – tajno krijumčarenje ogromne količine oružja iz Nemačke za potrebe Alsterskih dobrovoljaca (UVF) koji su se borili protiv autonomije Irske i za ostanak pod britanskom krunom. Taj događaj je i danas deo lokalnog ponosa i folklora među unionistima u gradu.

Iako uprava kluba, predvođena investitorom Kenijem Brusom, ulaže ogromne napore da klub prikaže kao moderan, inkluzivan i isključivo sportski brend, politika i sektaštvo su itekako prisutni u i oko stadiona. Na tribinama "Inver Parka" redovno se mogu videti britanske zastave tzv. "Union Jack", kao i istorijske zastave Alstera (Severne Irske). Navijačka baza kluba je gotovo stopostotno unionistička.

1/9 Vidi galeriju Larn fudbalski klub iz Severne Irske Foto: Â©INPHO/Jonathan Porter / imago sportfotodienst / Profimedia, ©INPHO/Jonathan Porter / imago sportfotodienst / Profimedia, Liam McBurney / PA Images / Profimedia

Rivalstvo sa katoličkim ekipama

Rivalstva sa katoličkim klubovima postoji. Najveće tenzije osećaju se kada Larn igra protiv klubova koji dolaze iz irskih nacionalističkih i katoličkih delova Belfasta ili drugih gradova, poput Kliftonvila ili Deri Sitija, koji čak igra u ligi Republike Irske. Ti mečevi su uvek proglašeni utakmicama visokog rizika, praćeni su političkim skandiranjima sa obe strane i jakim policijskim obezbeđenjem.

Sportska priča vezano za Larn kaže da imaju nekoliko fudbalera na koje treba obratiti pažnju. Ključni nosioci igre koji su najzaslužniji za istorijske uspehe kluba su već pomenuti Endi Rajan, škotski napadač apsolutna ikona kluba. Njegova sposobnost da postiže golove u najvažnijim trenucima čini ga nezamenljivim u napadačkoj liniji Larna.

Tomas Kozgrov slavi gol Larna sa saigračima Foto: Liam McBurney / PA Images / Profimedia

Nekoliko lidera u ekipi

Liroj Milar je zamenik kapitena i "motor" ekipe. Izuzetno borben vezni fudbaler koji pokriva ogroman prostor, diktira tempo igre i redovno postiže golove iz drugog plana. Tomasa Kozgrova smo takođe ranije pomenuli, a on je apsolutni lider u svlačionici. Igrač koji je prošao ceo put sa klubom od druge lige do evropske scene i podizanja šampionskih pehara.

Rohan Ferguson je pouzdani škotski golman koji drži stabilnost odbrane. Njegove refleksne odbrane i sigurnost u situacijama "jedan na jedan" spasili su Larne u mnogim evropskim i domaćim derbijima. Mark Rendal je iskusni vezni igrač i nekadašnji polaznik Arsenalove akademije, koji donosi preko potreban mir i tehničku prefinjenost u veznom redu.

Gari Haveron trener fudbalera kluba Larn iz Severne Irske Foto: Stephen Hamilton/Inpho / imago sportfotodienst / Profimedia

Trener Heveron je posebna priča

Zanimljiva je priča oko trenera Larna u protekle dve godine. Klub je u novembru 2024. imenovao engleskog trenera Nejtana Runija za šefa struke. Međutim, ubrzo se ispostavilo da stručnjak iz Blekburna ne poseduje adekvatnu UEFA Pro licencu da bi zvanično vodio tim u elitnom rangu. Zbog toga je privremeno pomeren na funkciju sportskog direktora, dok je ekipu vodio Gari Haveron.

Čim je upisao kurs za licencu, Runi je zvanično preuzeo funkciju trenera u maju 2025. godine. Ipak, u avgustu iste godine je sporazumno napustio klub i otišao u Saudijsku Arabiju, gde je radio kao pomoćnik u stručnom štabu Al-Kadisije. U oktobru 2025, Gari Haveron je zvanično imenovan za stalnog menadžera Larna, potpisavši trogodišnji ugovor do 2028. godine. On osvaja titulu, a upisuje i istorijski uspeh u kvalifikacijama za Ligu šampiona, uključujući prvu istorijsku pobedu Larna u ovom takmičenju protiv Tre Fjorija. Haveron je prepoznatljiv po modernom i napadačkom stilu igre, najčešće u formaciji 4-3-3.