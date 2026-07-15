Slušaj vest

Engleski fudbaler Mejson Grinvud novi je igrač Fenerbahčea, saopštio je turski klub.

Grinvud (24) je sa Fenerbahčeom potpisao četvorogodišnji ugovor, a turski klub je naveo da je Marseju platio 39 miliona evra za transfer.

Engleski fudbaler je prethodne dve godine igrao za Marsej, a u sezoni 2025/26 odigrao je 45 utakmica i zabeležio 26 golova i 11 asistencija.

On je tokom karijere igrao još i za Mančester junajted i Hetafe. Grinvud je upisao jednu utakmicu u dresu reprezentacije Engleske.
Fenerbahče novu sezonu počinje nastupom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, gde će igrati protiv poljskog Gornika.

Ne propustiteFudbalPUT ZVEZDE KA LIGI ŠAMPIONA - KO SU POTENCIJALNI RIVALI U 3. KOLU KVALIFIKACIJA?! Posle šokantnog iznenađenja crveno-beli dobili FENOMENALNE vesti!
FK Crvena zvezda
Fudbal"ZVEZDA NAM JE BESPLATNI HIT!" Trener Larna otvorio dušu pred dvomeč sa šampionom Srbije: Javnost od nas ne očekuje mnogo protiv istorijskog giganta!
Geri Haveron
FudbalZVEZDA IDE NA OSTRVO: Crveno-beli saznali ime protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona
FK Crvena zvezda
FudbalCRNO-BELI U HUMSKOJ ČEKAJU LUKSEMBURŽANE: Partizan dobio protivnika u drugom kolu kvalifikacija Lige konferencije
FK Partizan
FudbalCRVENI ĐAVOLI SE POJAČALI: Juri Tilemans novi fudbaler Mančester junajteda
Mančester junajted

00:38
Mundijal - Navijači Španije napravili ludnicu Izvor: Instagram