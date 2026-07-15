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Engleski fudbaler Mejson Grinvud novi je igrač Fenerbahčea, saopštio je turski klub.

Grinvud (24) je sa Fenerbahčeom potpisao četvorogodišnji ugovor, a turski klub je naveo da je Marseju platio 39 miliona evra za transfer.

Engleski fudbaler je prethodne dve godine igrao za Marsej, a u sezoni 2025/26 odigrao je 45 utakmica i zabeležio 26 golova i 11 asistencija.

On je tokom karijere igrao još i za Mančester junajted i Hetafe. Grinvud je upisao jednu utakmicu u dresu reprezentacije Engleske.

Fenerbahče novu sezonu počinje nastupom u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, gde će igrati protiv poljskog Gornika.