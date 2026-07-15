Fudbal
DA LI JE OVO REALNO? BARSELONA OPET NAPUŠTA NOU KAMP! Navijači gube strpljenje, evo zbog čega se sad neće igrati na legendarnom stadionu!
Slušaj vest
Konačni povratak Barselone na Kamp nou desio se prošle godine u novembru, a u tri sezone propušteno je 54 utakmice u Primeri na tom stadionu zbog renoviranja.
Renoviranje, inače, nije završeno, iako se Barselona vratila na stadion i igraće i u ovoj novoj sezoni na njemu.
KAMP NOU POSTAO RUŠEVINA! ČUVENI STADION OTIŠAO U LEGENDU: Barselona naredne tri godine podstanar! Igraće na poznatom zdanju Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Od početka sezone 2027-28 Barselona će na novu pauzu, a već su poslali zahtev da igraju na Monžuiku.
Razlog je krov čija se konstrukcija planira početkom sledeće sezone i trebalo bi da traje 4 i po meseca.
Barselona će i evropske mečeve igrati na Monžuiku, a povratak se očekuje nekih šest meseci nakon početka radova koji su planirani za jun 2027. godine.
Kurir sport / Sprotske.net
Reaguj
Komentariši