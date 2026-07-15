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Konačni povratak Barselone na Kamp nou desio se prošle godine u novembru, a u tri sezone propušteno je 54 utakmice u Primeri na tom stadionu zbog renoviranja.

Renoviranje, inače, nije završeno, iako se Barselona vratila na stadion i igraće i u ovoj novoj sezoni na njemu.

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Od početka sezone 2027-28 Barselona će na novu pauzu, a već su poslali zahtev da igraju na Monžuiku.

Razlog je krov čija se konstrukcija planira početkom sledeće sezone i trebalo bi da traje 4 i po meseca.

Barselona će i evropske mečeve igrati na Monžuiku, a povratak se očekuje nekih šest meseci nakon početka radova koji su planirani za jun 2027. godine.

Kurir sport / Sprotske.net

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