Slušaj vest

Konačni povratak Barselone na Kamp nou desio se prošle godine u novembru, a u tri sezone propušteno je 54 utakmice u Primeri na tom stadionu zbog renoviranja.

Renoviranje, inače, nije završeno, iako se Barselona vratila na stadion i igraće i u ovoj novoj sezoni na njemu.

1/6 Vidi galeriju KAMP NOU POSTAO RUŠEVINA! ČUVENI STADION OTIŠAO U LEGENDU: Barselona naredne tri godine podstanar! Igraće na poznatom zdanju Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Od početka sezone 2027-28 Barselona će na novu pauzu, a već su poslali zahtev da igraju na Monžuiku.

Razlog je krov čija se konstrukcija planira početkom sledeće sezone i trebalo bi da traje 4 i po meseca.

Barselona će i evropske mečeve igrati na Monžuiku, a povratak se očekuje nekih šest meseci nakon početka radova koji su planirani za jun 2027. godine.

Kurir sport / Sprotske.net