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Belgijski desni bek je sa Sanderlendom potpisao dvogodišnji ugovor.

"Od trenutka kada smo počeli da razgovaramo, osećali smo da ima veoma pozitivan osećaj prema klubu. On donosi bogatstvo iskustva, liderstva i profesionalizma, uz pravi kvalitet i u odbrambenoj, i u napadačkoj fazi igre. Toma je igrač koji razume šta je potrebno da bi se takmičio za uspeh, i uvereni smo da će njegov mentalitet i karakter pozitivno uticati na tim. Verujemo da će dati važan doprinos i na terenu, i van njega", izjavio je direktor fudbala Sanderlenda Floran Gizolfi, a preneo sajt kluba.

Menje (34) je u Lil došao iz turskog Trabzonspora 2024. godine, i od tad je odigrao ukupno 81 utakmicu za francuski klub.

Pre dolaska u turski klub, igrao je za Borusiju Dortmund, Pari Sen Žermen, Klub Briž i Virton.

Za reprezentaciju Belgije, za koju je nastupao i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, odigrao je ukupno 83 utakmice i postigao 10 golova.

Menje je naveo da je "izuzetno uzbuđen i počastvovan" što je postao član Sanderlenda.

"Veoma sam srećan što sam ovde i što započinjem novo poglavlje u svojoj karijeri. Premijer liga je jedna od najkonkurentnijih i najuzbudljivijih liga na svetu, a to je izazov koji sam želeo da iskusim. Kada sam razgovarao sa ljudima iz kluba, impresionirali su me ambicija, projekat i želja za stalnim napretkom. Nastup u evropskim takmičenjima takođe je bio važan faktor prilikom donošenja odluke, jer kao igrač uvek želite da se oprobate protiv najboljih timova i borite se za trofeje", kazao je Menje.

Menje, koji će u Sanderlendu nositi dres sa brojem 12, rekao je i da se nada da će svojoj novoj ekipi doprineti svojim iskustvom.

"Imao sam sreću da tokom karijere igram za neke fantastične timove, a sada se radujem što ću dati sve od sebe za ovaj klub, pomagati saigračima i graditi snažnu vezu sa navijačima. Jedva čekam da počnem, upoznam sve i odigram svoju prvu utakmicu pred navijačima", izjavio je Belgijanac.

Pored igranja u Premijer ligi, Sanderlend će se ove sezone takmičiti i u Ligi Evropa, pošto je zauzimanjem sedmog mesta na tabeli engleskog prvenstva izborio direktan plasman u to takmičenje.

(Beta)