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Parni valjak će evropski put započeti od drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, a rival će mu, sada je to poznato, biti luksemburški Una Štrasen.

Još nakon žreba u Nionu sredinom juna bilo je poznato da će crno-beli prvi meč igrati 23. jula na svom stadionu, a samo je bilo pitanje da li će im rival biti pomenuti luksemburški tim ili ekipa La Fjorite iz San Marina.

Una Štrasen je stekao prednost 1:0 u prvom duelu uvodnog kola kvalifikacija, u revanšu je uspeo da postigne još dva gola bez primljenog pogotka i sada je jasno da će upravo fudbaleri ovog tima naredne nedelje doći u Humsku.

Ko je Una Štrasen?

Klub je osnovan 1921. godine, ali je veći deo svoje istorije proveo u nižim ligama tamošnjeg fudbala, da bi tek poslednjih desetak godina uspeo da se profiliše kao standardan učesnik elitnog ranga. Crveno-crni nikada nisu uspeli da osvoje nijedan trofej, a najveći uspeh im je vicešampionska pozicija u sezoni 2024/2025.

U sezoni 2024/2025 Una Štrasen je prvi put od osnivanja uspeo da se plasira na međunarodnu scenu, to je ponovio i godinu dana kasnije i ukupno je, računajući i duele protiv ekipe iz San Marina, u kvalifikacijama za Ligu Evrope i Ligu konferencija odigrao šest utakmice na kojima je ostvario četiri poraza i dve pobede uz gol razliku 3:7.

1/4 Vidi galeriju Una Štrasen Foto: Ben Majerus / imago sportfotodienst / Profimedia

Prvi meč, kao što smo rekli, Partizan će igrati u Humskoj 23. jula, dok će sedam dana kasnije gostovati na stadionu An de Milevizen. Reč je o potpuno novom objektu izgrađenom 2025. godine kapaciteta 2.500 mesta, a gledaoci su smešteni odmah uz teren, budući da nema atletske staze.

Travnata podloga na ovom objektu je prirodna, a stadion poseduje i reflektore tako da će se revanš meč igrati u večernjem terminu, baš kao što je i duel protiv La Fjorite počeo u 21.00 čas.