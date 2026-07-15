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Bajerle je ostavio neizbrisiv trag u Frankfurtu, naročito tokom dramatičnih sezona u kojima se ekipa borila za povratak u elitu. U klub je stigao tokom zimskog prelaznog roka 2003. godine i za kratko vreme postao miljenik navijača.

Bio je jedan od ključnih aktera generacije koja je izborila plasman u Bundesligu, a navijači ga najviše pamte po legendarnoj pobedi nad Rojtlingenom (6:3) u triler završnici sezone 2002/03.

1/6 Vidi galeriju Navijači Ajntrahta na utakmici protiv Kelna Foto: Florian Ulrich / imago sportfotodienst / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Dve godine kasnije, Bajerle je ponovo izrastao u heroja kada je postigao prelomni pogodak u trijumfu nad Burghauzenom (3:0), čime je Ajntraht još jednom overio kartu za elitno društvo.

Tokom svog mandata u Frankfurtu, zabeležio je 52 nastupa, uz 13 postignutih golova i pet asistencija. Pre nego što je obukao dres Ajntrahta, igrao je za Štutgart Kikers, Duizburg i Hanzu iz Rostoka, dok je igračku karijeru završio 2007. godine nastupajući za Darmštat.