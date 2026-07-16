Utakmica počinje u 20.45.
Fudbal
MOGU LI NOVOSAĐANI DA ŠOKIRAJU FERENCVAROŠ U REVANŠU? Voša večeras gostuje u Mađarskoj, evo gde možete da gledate utakmicu!
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Fudbaleri Vojvodine večeras od 20.45 gostuju Ferencvarošu u revanš utakmici 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalu Arena sport Premium 1.
Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Podsetimo, Vojvodina je u prvoj utakmici koja je odigrana u Novom Sadu izgubila od Ferencvaroša rezultatom 2:1.
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