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Fudbaleri Vojvodine večeras od 20.45 gostuju Ferencvarošu u revanš utakmici 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalu Arena sport Premium 1.

Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Podsetimo, Vojvodina je u prvoj utakmici koja je odigrana u Novom Sadu izgubila od Ferencvaroša rezultatom 2:1.

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