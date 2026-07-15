Slušaj vest

Proslavljeni fudbaler Mateja Kežman ponovo je uspeo da iznenadi javnost još jednom drastičnom promenom izgleda, odlučivši da se konačno reši prepoznatljivog "pustinjačkog" imidža.

Nekadašnjem napadaču očigledno prija da svakih nekoliko godina potpuno promeni lični opis, pa je tako odavno poznat po transformacijama koje ga neretko dovedu do granice neprepoznatljivosti.

Nakon faza u kojima je šetao dugu, zapuštenu bradu i kosu, na društvenim mrežama osvanula je njegova najnovija fotografija koja ga prikazuje u potpuno drugačijem, znatno urednijem izdanju.

Kežman je tokom bogate i živopisne karijere išao težim putem, gradeći ime preko Zemuna, Pirota, Loznice i Sartida, da bi preko Partizana eksplodirao na evropskoj sceni i obukao dresove velikana poput PSV-a, Čelsija, Atletiko Madrida, Fenerbahčea, PSŽ-a, Zenita i Bate Borisova.

Dubok trag ostavio je i u državnom timu, gde je za reprezentaciju SR Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, odigrao 49 mečeva i postigao 17 golova.

1/6 Vidi galeriju Mateja Kežman Foto: Printskrin, Profimedia, Starsport©