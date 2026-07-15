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Fudbaleri „stare dame“ gostuju mađarskom vicešampionu u revanšu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope i jure zaostatak od jednog gola posle poraza od 1:2 na „Karađorđu“.

– Mogu da primetim što se tiče broja ljudi ovde, da vaša prisutnost pokazuje koliko je ova utakmica bitna. Što se tiče same utakmice, ovde više nema popravke, ako želimo da prođemo dalje. Mi smo jedan deo utakmice u Novom Sadu prespavali, kasnije primili gol u poslednjih pet miuta. Ali, imali smo jedan period igre kada smo pokazali da možemo da pariramo ekipi ka što je Ferencvaroš. To je jedna velika ekipa, koja ima iskustvo i kvalitet, ali smo dokazali da možemo da igramo protiv njih. Očekujem dobru partiju Vojvodine i nadam se da će ti intervali naše dobre igre biti duži i da ćemo se na kraju radovati. Da nismo optimisti, ostali bismo kod kuće. Želimo da ispunimo očekivanja naših navijača i da se prikažemo u pravom svetlu – rekao je Tanjga.

On je podvukao da je ekipa proteklih sedam dana iskoristila na najbolji način da se uigra.

– Nadam se da nam je ovih sedam dana dobro došlo, jer četiri pet igrača je došlo sa zakašnjenjem i to je bio kratak period do prve utakmice. Ovih sedam dana nam je dobro došlo i nadam se da ćemo se prezentovati na jedan dobar način.

Štoper Vojvodine Kornel Suč takođe je optimista pred sutrašnji meč.

– Sve što želim da kažem je da se nadam da ćemo biti agrsivni, uzdam se u naš tim. Borićemo se do kraja. Moramo da budemo više fokusirani na otvaranju i na kraju utakmice, u periodima i kada smo primili golove. Iskreno se nadam da ćemo sve ono što smo radili u pripremi meča da ćemo preneti na teren tokom sutrašnje utakmice – istakao je Suč.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Miroslav Tanjga očekuje dobro organizovanog rivala koji će igrati na pobedu pred svojim navijačima.

– Očekujemo organizovanu ekipu, što smo već znali. Sigurno da će kod kuće ići na pobedu, igraju lep fudbal, imaju dosta kvalitetnih pojedinaca i imaju iskustva u ovim takmičenjima. Ne verujem da će da srljaju, ali mi moramo da znamo naš cilj i šta nam ova utakmica znači. Igraće se preko 100 minuta, imaćemo i mi i oni svoje šanse. Moramo da budemo agresivniji, fokusiraniji, da smanjimo greške, iz kojih smo primili golove. Novo prvenstvo, malo smo još neugrani i to je sve dovelo do toga. Oni su ekipa koja zna šta hoće, videćemo na terenu ko će biti bolji.

On je takođe nagovestio promene u početnom sastavu.

– Sigurno da će biti nekih promena, najvažnije je da se meč završi u našu korist. Biće promena u sastavu, ali ćemo imena ostaviti za sutra.

On je ponovio da je ekipa u prvom meču nedovoljno verovala.

– Stojim iza toga i sada, ekipa je na momente pokazala da može da igra onako kako smo završili prvenstvu. Ali, u nekim momentima smo se gubili i tada smo primili golove. To smo pokušali da promenimo kroz razgovor, analize i trening. Psihologija je važan detalj, ne samo u fudbalu već i u životu. Radili smo da poporavimo i neke fudbalske stvari na treninzima, ali da ne ulazim u detalje. Mi jako dobro znamo da je ovaj rival osvojio preko 60 trofeja, ali sutra ne bismo smeli da pokažemo toliki respekt već svoje pravo lice.

– Kadrovska situacija je u redu, samo ćemo videti ko je spremniji, ali nema povreda – dodao je Tanjga.

Kornel Suč je odgovorio na pitanje domaćih novinara o drugom golu u prvom meču.

– Očekujemo ovaj revanš koji je od posebnog značaja da igram protiv Ferencvaroša. Imali smo više samopouzdanja, ali da smo u prvih i poslednjih 10 minuta, uz malo sreće smo možda mogli da dobijemo. Tu je bio gol Jusufa Bamidelea, ja sam se okkliznuo, ali mi smo analizirali taj meč. Nije bilo samo tih nekoliko situacija, imali smo i dve stative, tako da imamo na čemu da gajimo našu nadu. Nadam se da ćemo biti agresivniji i pametniji na terenu – zaključio je Suč.

Za kraj, Tanjga je govorio o atmosferi koju očekuje od domaće publike.

– Ja nemam predstavu koliko može da bude publike, ali i navijači Ferencvaroša su svesni da ovo nije gotov dvomeč. Očekujem da će da bude verovatno mnogo navijača, iako je period godišnjih odmora. Očekujem takmičarsku i pravu utakmicu i veliki pritisak na nama i na njima. Što se tiče tog pritiska koji smo imali u prvom meču, to je ostalo u Novom Sadu. Atmosfera ovde može da bude plus za nas. Važnost je sada veća, a mi nemamo šta da izgubimo. Verujem da ćemo biti bez toliko velikog pritiska, jer je ovo drugo poluvreme u kom nemamo prostora za kalkulaciju – zaključio je Tanjga.

Utakmica Ferencvaroš – Vojvodina na programu je u četvrtak u 20:15.