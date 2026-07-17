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Da jeste, bio bi ponosan na svoje naslednike koji su aktuelni svetski prvaci, a imaće priliku da odbrane titulu u nedelju.

1/20 Vidi galeriju Engleska - Argentina, polufinale Mundijala 2026 Foto: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Argentina je pobedila Englesku i izborila finale protiv Španije koje se igra u 21 čas po srpskom vremenu.

A da je tu i da Gaučosi četvrti put u istoriji pokore planetu, možda bi slavio kao što je to radio 2005. godine - sa trubačima na nekom splavu u Beogradu.

Poznato je da je Dijego Armando Maradona tokom života dva puta boravio u Beogradu. Prvi put 1982. godine kada je sa Barselonom gostovao Crvenoj zvezdi i postigao gol zbog kojeg mu je aplaudrao ceo stadion, a drugi put 2005. godine kada je sa Emirom Kusturicom snimao scene za film o njemu.

Tom prilikom je legendarni fudbaler bio gost slavnog reditelja na jednom splavu.

Maradona je došao u pratnji trubača, pozdravljao se sa okupljenim građanima, a onda se opustio uz muziku, iće i piće.

Pravi lom je nastao kada je su se iz truba začuli taktovi srpske rodoljubive pesme "Marširala kralja Petra garda".

Ta scena je svojevremeno prikazana u emisiji "Dok anđeli spavaju".

Taj deo možete da vidite na 25.35 na snimku.