DIJEGO MARADONA STIGAO U BEOGRAD, PA SA TRUBAČIMA OTIŠAO NA SPLAV: Kada se čulo "Marširala kralja Petra garda" nastao je lom! Čuvena priča...
Slavni Dijego Maradona već skoro šest godina nije među nama.
Da jeste, bio bi ponosan na svoje naslednike koji su aktuelni svetski prvaci, a imaće priliku da odbrane titulu u nedelju.
Argentina je pobedila Englesku i izborila finale protiv Španije koje se igra u 21 čas po srpskom vremenu.
A da je tu i da Gaučosi četvrti put u istoriji pokore planetu, možda bi slavio kao što je to radio 2005. godine - sa trubačima na nekom splavu u Beogradu.
Poznato je da je Dijego Armando Maradona tokom života dva puta boravio u Beogradu. Prvi put 1982. godine kada je sa Barselonom gostovao Crvenoj zvezdi i postigao gol zbog kojeg mu je aplaudrao ceo stadion, a drugi put 2005. godine kada je sa Emirom Kusturicom snimao scene za film o njemu.
Tom prilikom je legendarni fudbaler bio gost slavnog reditelja na jednom splavu.
Maradona je došao u pratnji trubača, pozdravljao se sa okupljenim građanima, a onda se opustio uz muziku, iće i piće.
Pravi lom je nastao kada je su se iz truba začuli taktovi srpske rodoljubive pesme "Marširala kralja Petra garda".
Ta scena je svojevremeno prikazana u emisiji "Dok anđeli spavaju".
Taj deo možete da vidite na 25.35 na snimku.