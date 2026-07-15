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Nekadašnji fudbalski velikan je godinama u finansijskim problemima, a 2024. godine je administrativnom odlukom izbačen u četvrti rang francuskog fudbala.

Bordo je 2019. godine igrao u Ligi Evropa, a tri godine kasnije ispao je iz prve francuske lige i nije uspevao da se vrati u elitni rang.

Klub je dve godine igrao u četvrtom rangu i ;nastavio je da trpi posledice finansijskog lošeg upravljanja pod sadašnjim vlasnicima, preneo je list Ekip.

Ovog leta telo koje nadgleda finansijsko poslovanje ;francuskih fudbalskih klubova donelo je odluku da isključi Bordo iz Nacionalnih prvenstava.

Komisija za žalbe sada je potvrdila tu odluku, nakon što investiciona grupa Sparta Kapital nije uspela da obezbedi potrebnih 10 miliona evra za narednu sezonu, a neuspešna je bila i potraga za novim investitorom.

U najboljem slučaju, Bordo će naredne sezone igrati u šestom rangu takmičenja, Regionalnoj diviziji 1.

Uskoro će biti održano ročište pred privrednim sudom, koji bi do kraja meseca mogao da donese odluku o prinudnoj likvidaciji kluba.

U ovoj situaciji, FFF će morati da snosi troškove povezane samo sa registracionim brojem kluba, uključujući 4,5 miliona evra duga za strane transfere i 500.000 evra vezanih za kompenzaciju za trening.

Bordo je osnovan 1. oktobra 1881. godine kao Sportsko društvo i jedan je od najuspešnijih francuskih klubova. Klub je šest puta bio šampion Francuske, poslednji put 2009. godine. Takođe, Bordo je osvojio i četiri Kupa, tri Liga kupa i tri Trofeja šampiona.

(Beta)