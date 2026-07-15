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Sala i pilot Dejvid Ibotson poginuli su kada se mali avion kojim su putovali srušio u Lamanš u noći između 21. i 22. januara 2019. godine.

Argentinski 28-godišnji napadač putovao je iz Francuske ka Velsu nakon što je iz Nanta prešao u Kardif u ;transferu vrednom 15 miliona funti.

Dva kluba su godinama u pravnom sporu, a u martu je odbačen zahtev Kardifa za odštetu od Nanta zbog Saline smrti, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Kardif je potraživao 104 miliona funti, odnosno više od 120 miliona evra, na ime izgubljenih prihoda i drugih šteta, uz obrazloženje da je Sala mogao da pomogne klubu da izbori opstanak u Premijer ligi.

Trgovački sud u Nantu odbacio je 30. marta sve zahteve Kardifa, a velški klub je obavezao da plati oko 400.000 funti za sudske troškove i naknadu nematerijalne štete koju je, prema presudi, pretrpeo francuski klub.

Taj iznos morao je da bude plaćen odmah, bez obzira na eventualnu žalbu.

Sud je u presudi naveo da francuski klub nije odgovoran za okolnosti koje su dovele do tragedije, kao i da nema osnova za navodnu reputacionu štetu.

Nakon izricanja presude, pravni zastupnici Kardifa saopštili su da će razmotriti da li će nastaviti postupak podnošenjem žalbe, o kojoj bi odlučivao Apelacioni sud u Renu.

Kardif je imao rok od tri meseca da donese odluku, koji je isticao ove sedmice, a klub je sada potvrdio da je zvanično podneo žalbu.

Podnošenje žalbe pokreće novo suđenje što znači da će ceo slučaj biti ponovo razmotren od početka, a taj postupak može trajati i do dve godine.

(Beta)