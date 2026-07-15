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Belgijski 31-godišnji fudbaler potpisao je trogodišnji ugovor uz mogućnost nastavka saradnje na još godinu dana.

Bešiktaš će Arsenalu platiti transfer u šest jednakih rata tokom tri godine, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Trosar je imao ugovor sa Arsenalom do 2027. godine, a u utorak je dobio dozvolu kluba da otputuje u Istanbul na lekarske preglede, nakon što je dogovorena cena transfera.

Trosar je u januaru 2023. godine iz Brajtona prešao u Arsenal, za koji je odigrao 174 utakmice, postigao 36 golova i imao je 34 asistencija. Osvojio je Premijer ligu i Komjuniti Šild sa londonskim klubom i prošle sezone igrao u finalu Lige šampiona.

Ovog leta igrao je za reprezentaciju Belgije na Svetskom prvenstvu, počeo je svih šest utakmica, postigao dva gola, imao tri asisencije i kreirao ukupno 17 šansi, a ekipa je eliminisana u četvrtfinalu posle poraza od Španije 1:2.

(Beta)

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