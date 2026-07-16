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Uprava Partizana uspešno je realizovala transfer Vanje Dragojevića u Glazgov Rendžers, ostvarivši finansijske ciljeve koje je pregovarački tim crno-belih zacrtao na početku pregovora.

Kako prenosi Arena Sport, klub iz Humske je uspeo da dogovori obeštećenje od 5.500.000 evra, iako je prva ponuda škotskog velikana iznosila milion evra manje (4.500.000 evra). Pored fiksne zarade, Mozzart Sport saznaje da je u ugovor ubačena i klauzula prema kojoj će crno-belima pripasti 10% od narednog transfera perspektivnog defanzivnog veziste.

1/8 Vidi galeriju Vanja Dragojević Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Petrović najavio odlazak još na pripremama

Da će dvadesetogodišnji fudbaler rođen u Zemunu ovog leta promeniti sredinu, moglo se naslutiti još tokom pripremnog perioda u Sloveniji. Tada je novi sportski direktor Partizana, Radosav Petrović, nagovestio ovakav rasplet:

"Postoje određene indicije i verujem da ćemo u narednim danima imati konkretnije informacije. U pitanju je ponuda za Vanju Dragojevića, a imamo nešto i za Ugrešića."

Od prinudnog rešenja do kapitenske trake

Uspon mladog veziste u crno-belom dresu bio je meteorski i prilično neočekivan. Dragojević je u prvi tim lansiran u martu 2025. godine, kada je tadašnji šef stručnog štaba Srđan Blagojević, usled nedostatka igrača, morao da ga uvrsti u sastav za prijateljski duel sa moskovskim CSKA.

Zemunac je ovu iznenadnu šansu iskoristio na najbolji mogući način. Brzo se ustalio u startnoj postavi, postao nezamenjiv šraf u igri Partizana, a ubrzo je zadužio i kapitensku traku.

Za prvi tim kluba iz Humske odigrao je 52 utakmice, uz učinak od četiri postignuta gola i pet asistencija.

Finansijska realnost pobedila klauzulu od 15 miliona

Zanimljivo je da je svojevremeno Predrag Mijatović, obavljajući funkciju potpredsednika za sportska pitanja, u ugovore Dragojevića i još nekolicine talentovanih igrača ugradio otkupnu klauzulu od 15.000.000 evra.

Ipak, u taboru crno-belih su svesni da je u ovom trenutku nemoguće inkasirati toliku svotu novca. Zbog teške finansijske situacije u kojoj se klub nalazi, priliv od 5.500.000 evra iz Škotske predstavljaće ogroman i preko potreban finansijski impuls za Partizan.

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