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FK Crvena zvezda novu sezonu otvara u petak 17. jula na stadionu "Rajko Mitić" protiv Mačve iz Šapca od 20.00 časova.

Crveno-beli očekuju pristojnu posetu na popularnoj Marakani, kako bi navijači pozdravili trenera Dejana Stankovića i fudbalere.

Dejan Stanković, trener fudbalera Crvene zvezde spreman za start nove sezone Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Klub je spremio fan zonu za najmlađe zvezdaše, dok će svi dečaci i devočice uzrasta do 14 godina, uz pratnju jedne punoletne osobe moći besplatno da uđu na stadion. Mali zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci kluba koji će se pridružiti najmlađima.

Svi oni kojima je Crvena zvezda na srcu mogu da kupe i premijum sezonsku ulaznicu koja im omogućava gledanje svih mečeva crveno-belih ove sezone. Cene karata kreću se od 9.500 za severnu tribinu, 15.500 za istočnu i 19.500 za zapadnu.

https://youtube.com/shorts/8crlQ1XGdMM?si=0Ayjjqx9wXpb9HI6

Navijači Crvene zvezde spremili su nove pesme za novu sezonu. Kako su preneli na svojim stranicama, Delije će predstaviti redizajn najpopularnijih navijačkih pesama. Na repertoaru su studijske verzije čuvenih hitova poput "Od rođenja mog", "Ciganin sam", "Sever u transu luduje", "Kažu prolazi ko boginje".

Tokom prvog mandata na klupi Crvene zvezde, trener Dejan Stanković je tri puta predvodio crveno-bele protiv Mačve i ostvario maksimalan učinak od tri pobede, uz gol razliku 10:0.

Prvi susret odigran je u sezoni 2019/20, kada je Crvena zvezda na gostovanju u Šapcu slavila rezultatom 0:3. Dvostruki strelac bio je El Fardu Ben, dok je konačan rezultat meča postavio Srđan Babić.

Redovno je tresao mrežu protiv Mačve - El Fardu Ben Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Već naredne sezone usledio je novi trijumf identičnim rezultatom na gostujućem terenu. Mrežu domaćina pogađali su Nikola Krstović, Veljko Nikolić i Miloš Vulić, a crveno-beli su pod vođstvom Dejana Stankovića nastavili niz sigurnih partija protiv Mačve.

Treći, ujedno i poslednji međusobni duel u Stankovićevom prvom mandatu odigran je na stadionu "Rajko Mitić" u prolećnom delu sezone 2020/21. Crvena zvezda je tada ubedljivo slavila sa 4:0, a u listu strelaca su se upisali Aleksandar Katai, koji je postigao dva pogotka, Aleksa Vukanović i Milan Pavkov.

Impresivan bilans iz prvog mandata na klupi Crvene zvezde predstavlja dodatni motiv uoči predstojećeg susreta, u kojem će Dejan Stanković imati priliku da zadrži maksimalan učinak protiv Mačve i zajedno sa svojim izabranicima uspešno započne novu sezonu.