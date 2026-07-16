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Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i brojnih klubova Ognjen Vranješ je čovek koji obožava pažnju javnosti i medija.

Nije bilo Ognjena Vranješa u sredstvima informisanja duži period, a onda je samo jedno pojavljivanje bilo dovoljno da opet zapali mase.

Voli medijsku pažnju - Ognjen Vranješ Foto: Profimedia

Sa njim u tuču

Gostujući u jednom intervjuu na Jutjubu, Ognjen Vranješ komenatrisao je Marka Livaju, fudbalera Hajduka iz Splita.

Na pitanje kojeg bi bivšeg saigrača izabrao za partnera u tuči "dva na dva", u situaciji u kojoj bi mu život visio o koncu, Ognjen Vranješ nije imao dilemu.

- Garantujem da bih sa njim pretukao pola Banjeluke i jedno 40 posto Beograda - bio je jasan Vranješ.

Ognjen Vranješ, Marko Livaja i Nenad Krstičić dok su igrali za AEK Foto: Printskrin/Instagram

Supruga nosi majicu

Ognjen Vranješ i Marko Livaja delili su svlačionicu u grčkom klubu AEK. Sa njima je tada igrao i Nenad Krstičić. Nekadašnji defanzivac imao je baš blizak odnos sa napadačem, pa je otkrio i jedan detalj koji mu je ispričala Livajina supruga Iris.

- Znaš da meni njegova supruga kaže: "Ja i moj Marko kad izađemo u grad, ja nosim kratku majicu u torbi jer kad se potuče i potrga majicu, ja mu dam da obuče drugu - prisetio se Vranješ.

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Sarajevo mu zamerilo na tetovažama

Ognjen Vranješ rođen je u Banjaluci 24. oktobra 1989. godine, a tokom karijere igrao je na pozicijama štopera i desnog beka. Karijeru je započeo u banjalučkom Borcu. Kasnije je igrao za Crvenu zvezdu, Krasnodar, Anderleht... Bio je blizu toga da obuče dres Srbije, ali je zbog administrativnih prepreka na kraju zaigrao za BiH, gde mu je zvanično Sarajevo zamerilo na tetovaži Republike Srpske i četničkog vojvode iz Drugog svetskog rata Momčila Đujića.

Ipak, u javnosti na Balkanu, Ognjen Vranješ je daleko poznatiji po svom izuzetno burnom privatnom životu, skandalima, tetovažama i žestokom temperamentu, nego po uspesima na samom terenu.

Jelena Karleuša i Ognjen Vranješ na Akropolju u Atini Foto: Printscreen

Megaskandal sa Karleušom

Megaskandal sa Jelenom Karleušom 2019. godine bio je ubedljivo najveći estradno-medijski potres u novijoj istoriji Balkana. Početkom 2019. godine u javnost su iscurele eksplicitne fotografije, snimci i prepiske koje je pevačica Jelena Karleuša navodno slala Vranješu dok je bila u braku sa fudbalerom Duškom Tošićem. Usledio je višemesečni medijski rat, međusobne teške uvrede, pretnje i serija sudskih tužbi koje su privukle pažnju bukvalno svih medija u regionu. Vranješ je preko noći postao glavna tema estradnih vesti.

Javno se sukobljavao sa mnogim kolegama, a posebno je ostao upamćen njegov žestok verbalni napad na kapitena reprezentacije Srbije Dušana Tadića putem društvenih mreža, nakon jednog meča u Ligi šampiona između Ajaksa i AEK.