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"Mi uvek idemo na pobedu, ne gledamo sa kim igramo, tako će biti i sada. Idemo da se nadigravamo i znamo da će ovo sigurno biti zahtevna utakmica. Imamo malih kadrovskih problema, neki igrači koji su bili povređeni su se vratili i konkurisaće za sastav. Neki igrači će nam se priključiti kroz par dana", rekao je Neđić, saopštio je Radnički.

Fudbaleri Radničkog igraju u petak od 20 časova u Pančevu protiv Železničara, utakmicu prvog kola Super lige Srbije.

"Došao je dugo očekivan početak nove sezone. Imali smo, dovoljno vremena da se pripremimo i željno iščekujemo utakmicu. Znamo da igramo protiv jednog organizovanog protivnika koji ima kontinuitet, sistem, dugo jednog trenera. Ove godine igraju i bore se u Evropi i tamo im želimo puno uspeha", rekao je Neđić.

Govoreći o svojoj ekipi za predstojeću sezonu, trener je rekao da je važno da je zadržan kostur tima, a da su pojačanja donela veći motiv za dokazivanjem.

"Dobro je imati zdravu konkurenciju, to je veoma bitno. Što se tiče kadrovske situacije sigurno je da ćemo biti konkurentniji, imaćemo veći izbor u rotaciji, nadam se da neće dolaziti do nekog premora. Bitno je da se ima roster i dovoljan broj igrača, kako bismo mogli da igramo onakav fudbal kakav želimo, koji će biti sigurno intenzivan", dodao je.

"Moraće svi igrači da odgovore na sve te zahteve. Sada imamo odgovarajući roster i sigurno da ćemo biti konkurentniji", naveo je Neđić.

Kapiten Radničkog Radomir Milosavljević rekao je da je atmosfera u ekipi odlična, da su se svi uželeli fudbala i da jedva čekaju da prvenstvo počne.

"Ekipa jeste pretrpela određene promene, došli su nam dobri momci, od početka su se odlično uklopili u ekipu. Mi smo ih dobro prihvatili i napravili smo dobru atmosferu. Bitno nam je da pozitivnim rezultatom uđemo u novo prvenstvo. Cilj nam je ove godine da budemo na boljoj poziciji nego što smo bili prošle godine", naveo je Milosavljević.

(Beta)